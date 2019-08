Ole Gunnar Solskjær har kjøpt en rørlegger som skal tette et lekk Manchester United-forsvar. I bakgrunnen ser vi skyggen av den største klubblegenden.

MANCHESTER: Plutselig fikk den da 17 år gamle Harry Maguire en telefon fra et skjult nummer. Det var daværende Manchester United-sjef Alex Ferguson som ringte. En telefonsamtale som satte spor fulgte.

Selv om managerlegenden holder seg til VIP-tribunen, henger det mye Ferguson igjen i garderober og gress på Old Trafford. Og det kan vise seg at han faktisk hadde en finger med i spillet da Harry Maguire ble verdens dyreste forsvarsspiller og Uniteds nummer 5 tidligere denne uken.

Vi må spole tilbake til 2011. På denne tiden spilte Harry fra Chesterfield på Sheffield Uniteds juniorlag. I en kamp i juniorcupen mot Manchester United (som hadde en for dagen glitrende god Paul Pogba på banen) pådro han seg en hjernerystelse og ble liggende på sykehus i Manchester. Sheffield United tapte 1–4.

Et par dager etter sykehusoppholdet fikk han telefon fra et hemmelig nummer. Det var Alex Ferguson, selveste United-manageren, som ringte og lurte på om han var OK. Senere kom det signert skjorte og bli-bra-igjen-gave fra Manchester United.

Ifølge journalisten Andy Mitten som er redaktør for det uavhengige United-magasinet United We Stand, bidro opplevelsen til at unggutten fikk fornyet tro på seg selv. Troen på at han kunne ha en fremtid som fotballspiller. Ferguson hadde allerede merket seg talentet og skal ha fortalt Maguire at dersom han jobbet hardt kunne han spille på det høyeste nivået.

Der er han nå.

Fikk sjansen hos Phelan

26-åringen var lenge ansett for å være et talent. Han hadde spilt 100 kamper i League One for Sheffield United allerede før han var 20 år gammel, men det var ingen storklubb som lusket i overgangsbusken. Det var Hull som kjøpte. De brukte ham i tre kamper og sendte ham på utlån til Wigan.

Men sesongen etter (2015/16) kom det inn en mann i Hull-systemet som hadde troen på den unge stopperen. Mike Phelan, mannen som hadde vært legenden Fergusons assistent, mente at Maguire var voksen nok for større oppgaver.

Nå er Phelan Solskjærs assistent. Han har garantert også hatt en rolle da beslutningen ble tatt om å kjøpe verdens dyreste midtstopper.

Fakta: Harry Maguire Født: 5. mars 1993 Fra: Chesterfield Tidligere klubber: Sheffield United (134 kamper), Hull (54), Wigan (16), Leicester (69) Landskamper: 20, ett mål scoret Begge hans brødre Joe og Laurence er fotballspillere. Laurence har spilt over 50 kamper for klubben i hjembyen, Chesterfield, men var utlånt til AFC Fylde sist sesong. Joe spiller for Gainsborough Trinity på nivå 7 i det engelske ligasystemet.

United forsvarssjef

Mandag denne uken: Et gutteaktig, nesten usikkert smil og et lite vink til de som ventet utenfor. Maguires tur fra den medisinske testen på Uniteds inngjerdede og godt bevoktede treningsfelt Carrington var over.

Det var ingen råkjøring og ingen sotede ruter, caps og solbriller i en grisedyr Bentley med privatsjåfør. Han kjørte selv sin Range Rover ut i vissheten om at han nå var en enda høyere lønnet fotballspiller i en av verdens største klubber.

Den litt keitete, storvokste og målbevisste unggutten fra Chesterfield visste at han der og da kjørte inn i et bol av gigantiske forventninger. Manchester United hadde satt ny verdensrekord i overgangsmillioner for en forsvarsspiller.

Gjør som Klopp

Alle hadde sett hva som skjedde med Liverpool et par år tidligere. De slet med midtforsvaret. Jürgen Klopp kjøpte Virgil van Dijk til en pris som mange mente var latterlig høy. Den var trolig ikke det. Plutselig var Liverpool med i kampen om ligagullet. De som hadde underprestert i årevis. Klopps forsvarsprosjekt ble kronet med stor pokal til slutt.

Liverpool slapp inn 22 mål i Premier League forrige sesong. Manchester United stilte med en rekke midtstopperpar gjennom hele sesongen og slapp inn 54 mål.

Det er dette halve Manchester håper at Harry Maguire skal ordne. Her snakker vi om forventninger som er minst like høye som både lønn og overgangssum. Millioner av United-supportere fra hele verden stoler på Harry Maguire.

Skepsis

Men det er ikke alle som er like overbevist om at han alene kan sørge for jubel og pokaler på Old Trafford.

Aftenpostens fotballekspert Lars Tjærnås er overbevist om at han kommer til å heve kvaliteten på forsvarsspillet. Ifølge Tjærnås har ikke United hatt en eneste stopper som er god nok til å vinne sølvtøy. Men å tro at han blir Uniteds van Dijk er å drømme litt for store drømmer.

– Nederlenderen i Liverpool er etter min mening verdens beste midtstopper. Van Dijk er på sitt beste et enmannsforsvar. Der er ikke Harry Maguire. Han kan bli fraløpt og han er lettere å passere en mot en, men samtidig er han riktig mann, til riktig tid for United likevel, sier Tjærnås.

En som vet litt om å spille i midtforsvaret på United, Rio Ferdinand, er klar på at en ikke skal forvente seg for mye av 26-åringen. Han tror ikke på en Maguire-effekt i United slik Liverpool opplevde en van Dijk-effekt.

– Van Dijk kom inn i et etablert Liverpool-lag som var på vei til å vinne noe uansett. De var mye nærmere toppen av ligaen enn det United er nå, sier Ferdinand til joe-co.uk.

Uansett, Maguire skal hjelpe Ole Gunnar Solskjær til å skape et lag som bringer tilbake de store årene. Som skal få de til å glemme de triste årene etter at han som har semigudestatus rundt Old Trafford, Alex Ferguson, forlot managerstolen.