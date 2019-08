Johannes Høsflot Klæbo (22) rundet denne uken 100.000 abonnenter på sin YouTube-kanal. Han gir lillebror Ola en stor del av æren for suksessen.

Langrennsstjernen har i flere år gitt fansen innblikk i livet sitt gjennom videobloggen på det populære nettstedet. Nå har 22-åringen et sekssifret antall personer fra flere verdensdeler som abonnerer på innholdet han publiserer.

– Det er klart at det er en stor milepæl som vi har jobbet hardt for å nå. Jeg hadde ikke drømt om at vi skulle komme så langt da vi startet med vloggen på YouTube rundt årsskiftet 2016/2017, sier Johannes Høsflot Klæbo.

Videoblogg-prosjektet startet han for alvor opp i januar 2017. Lillebror Ola (18) har rollen som videoprodusent og «altmuligmann», mens lillesøster Ane (16) oversetter til engelsk.

– Det startet som en litt vill idé og har for lengst blitt en viktig del av hverdagen. Det er en oppgave som gir meg energi. Ja, det er blitt en del av meg, sier Johannes Høsflot Klæbo.

Tore Meek / NTB scanpix

Takker lillebroren

Han gir lillebror Ola en stor del av æren for at de mest populære videobloggene er sett over 300.000 ganger.

– Dette hadde jeg ikke fått til uten god hjelp fra Ola. Han holder tak i vloggen hver eneste uke. Han filmer, redigerer, skaper musikk og mye mer. Jeg er stor takk skyldig til Ola, sier Klæbo.

Det har hendt at lillebroren har måttet starte dagen i 04-tiden for å filme sin mer kjente bror på en grytidlig treningsøkt.

– Av og til kan det være slitsomt, men dette er først og fremst gøy. Også er det utviklende. Man lærer mye samtidig som man holder på. Også får man tilbakemeldinger som både utvikler og inspirerer, sier Ola Høsflot Klæbo.

Får gaver

Hovedpersonen er ikke skeptisk til å gi følgerne et innblikk i det mer private.

– Ambisjonen er først og fremst at det skal være gøy å jobbe med dette. Og det aller viktigste er at det kan glede og inspirere publikum. Responsen viser at det har vi klart ganske bra, sier Klæbo.

Responsen er formidabel.

– Vi får tilbakemeldinger døgnet rundt fra seerne. Det være i form av kommentarer, bilder og gaver av ulike slag. Det er stas at man setter pris på det vi holder på med. Det inspirerer til å fortsette mot 200.000 abonnenter.

Totalt har Klæbo hatt i overkant av 11,5 millioner avspillinger av sine videoblogger. Han har også 360.000 følgere på bildedelingstjenesten Instagram.