Ole Gunnar Solskjær og Manchester United har vunnet alle sine kamper i sesongoppkjøringen. Mot Milan lørdag vant United til slutt på straffer.

Manchester United – AC Milan 2–2 (Manchester United vant etter straffesparkkonkurranse)

Før lørdagens møte med Milan i Cardiff hadde Ole Gunnar Solskjærs Manchester United vunnet alle sine kamper i sesongoppkjøringen. Motstanderlagene har vært Perth Glory, Leeds, Inter, Tottenham – og sist Kristiansund på Ullevaal.

Mot Milan, i siste treningskamp før Premier League starter neste helg, ble det også seier. Kampen endte først 2–2 – før den gikk rett til straffesparkkonkurranse. Der vant United 5–4.

JOHN SIBLEY / Reuters / NTB scanpix

Marcus Rashford sendte United i ledelsen tidlig i kampen, men etter en halvtimes spill utlignet Suso for det italienske laget.

Laget fra Italia, som har slitt de siste sesongene, snudde kampen etter 60 minutter da Samu Castillejo satte inn 2–1. Jesse Lingard sørget for at kampen endte 2-2, og dermed var det duket for straffesparkkonkurranse. Da unge Daniel Maldini, sønn av Paolo Maldini, bommet på sin straffe, kunne Daniel James avgjøre.

Solskjær kan juble for seks seiere i sesongoppkjøringen, men vil ikke legge for mye i disse kampene.

– Ingen poeng er blitt delt ut, og disse kampene betyr ingenting når Chelsea kommer til Old Trafford, sa han til TALKSPORT før lørdagens kamp.

Solskjær og Manchester United serieåpner hjemme mot Chelsea søndag 11. august.