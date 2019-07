Dem som trodde etappen til Albi skulle bli en transportetappe med massespurt måtte tro om igjen.

Sidevind: Et av Tour de France-rytternes største mareritt. Den tiende etappen fra Saint-Flour til Albi ble intet unntak.

Det var med drøye tre mil igjen av etappen at sidevinden tok over hovedrollen. Hovedfeltet sprakk opp og de største norske håpene, Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff, havnet på feil side av splitten. Vinneren av den syvende etappen, Dylan Groenewegen, havnet også i bakleksa.

– Nå ser man at det som skulle bli en transportetappe nesten blir den største krigen som har vært i årets Tour de France, så det kan snu fort, sa TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd, som vet hva han snakker om.

– Kan ikke tro det

Med Kristoff og Groenewegen ute av seierskampen trodde de fleste av Peter Sagan og de raskeste spurterne ville kjempe om seieren, men i stedet var det Groenewegen-lagkamerat Wout Van Aert som stakk av med seieren.

– Det er ikke mulig, sa TV 2s Dag Otto Lauritzen.

Det var Jumbo-Visma-lagets fjerde etappeseier. Laget, som har den norske navnesponsoren Visma i kulissene, har Amund Grøndahl Jansen i oppstillingen under årets Tour de France.

– Jeg kan ikke tro det. Det er bedre enn alt jeg har gjort. Å vinne i min første utgave, det er bare wow, sa Aert.

Fakta: Jumbo-Vismas etappeseiere under årets Tour de France * 1. etappe: Mike Teunissen, Nederland * 2. etappe: Lagtempo * 7. etappe: Dylan Groenewegen, Nederland * 10. etappe: Wout Van Aert, Belgia

Det var ikke bare spurterne som ble spilt et puss av sidevinden. Flere sammenlagtfavoritter kommer også til å slite med nattesøvnen etter å ha tapt verdifulle sekunder. George Bennett, Vincenzo Nibali, Thibaut Pinot, Jakob Fuglsang og Rigoberto Urán var blant dem som havnet på feil side av splitten.

Det gjorde også Giulio Ciccone i ungdomstrøyen. Ciccone tapte til slutt over minuttet til hovedfeltet, og måtte se Egan Bernal ta over trøyen hans.

Christophe Ena / AP / NTB scanpix

Sammenlagtleder Julian Alaphilippe gjorde alt riktig og kunne igjen smile i gult etter etappen.

Endelig brudd for Eiking

Før sidevinden gjorde sitt for å prege etappen, var norske Odd Christian Eiking med å sette farge på etappen.

Thibaut Camus / AP / NTB scanpix

Eiking har prøvd å komme med i brudd flere ganger i årets utgave av storrittet, og fikk endelig lønn for strevet kun få minutter etter at startsignalet bli gitt.

Eiking var en del av seksmannsbrudd, og fikk samlet inn litt poeng og premiepenger til laget da han vant den innlagte spurten og plukket med seg noen klatrepoeng.

Dessverre for Askøy-rytteren ble det med det.

– Jeg tenkte at i dag måtte jeg klare det. Klarte jeg det ikke i dag, så ville jeg aldri klare det. Jeg var glad da vi fikk luka. Men det var hardt. Det var kjør hele dagen. Det var kanontøft, sa Eiking til TV 2.

Spurtlagene har ikke enormt med flate etapper på 2019-programmet, og ville ikke la sjansen gå fra seg før årets første hviledag.

Hviledag venter

Deceuninck-Quick-Step med sammenlagtleder Alaphilippe og hurtigtoget Elia Viviani hadde hele tiden kontroll på Eiking og gjengens forsprang. I trygg avstand før mål måtte Eiking og co. gli gjennom feltet.

Fakta: Norske etappeseiere i Tour de France Norske ryttere har gjennom tidene sørget for 17 etappeseirer i sykkelrittet Tour de France: * 2018 (1): 21. etappe (Alexander Kristoff) * 2017 (1): 19. etappe (Edvald Boasson Hagen) * 2014 (2): 12. og 15. etappe (Alexander Kristoff) * 2011 (4): 6. og 17. etappe (Edvald Boasson Hagen), 13. og 16. etappe (Thor Hushovd) * 2010 (1): 3. etappe (Thor Hushovd) * 2009 (1): 6. etappe (Thor Hushovd) * 2008 (2): 2. etappe (Thor Hushovd), 11. etappe (Kurt Asle Arvesen) * 2007 (1): 4. etappe (Thor Hushovd) * 2006 (2): Innledende prolog og 20. etappe (Thor Hushovd) * 2004 (1): 8. etappe (Thor Hushovd) * 2002 (1): 18. etappe (Thor Hushovd) * 1987 (1): 14. etappe (Dag Otto Lauritzen) Totalt har Hushovd ti etappeseirer. Boasson Hagen og Kristoff har tre, mens Arvesen og Lauritzen står med én seier hver.

Sidevinden gjorde likevel sitt til at etappen ble mer dramatisk enn det rytterne hadde ventet seg.

– Jeg hadde ikke ventet at konsekvensene skulle bli så store, sa TV 2s kommentator Christian Paasche.

Før etappen var det nemlig ventet at spurtkanonene skulle få fritt leide til å kjempe om seieren etter at utbrytere hadde snytt dem for seieren de to siste dagene.

Tirsdag venter en etterlengtet fridag for syklistene i Albi. Mandagens målby er også startby når rytterne skal sykle til Toulouse onsdag. Dette er en flat etappe og kan bli en ny norsk seiersmulighet.