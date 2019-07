NRKs vintersportstilbud fortsetter å krympe. Kjennere av markedet tviler på at statskanalen vil kunne få tilbake det tapte.

– En trist dag for NRK og idretten, sa TV-legende Arne Scheie da det ble klart at NRK tidligere i år mistet rettighetene til å vise alpint og nordiske greiner til NENT (Nordic Entertainment Group), som blant annet eier TV3 og Viasport.

Nå er NRKs vintersportsportefølje blitt enda mindre. Skøyter og kunstløp er det siste som forsvinner fra allmennkringkasteren. NENT er ny eier, nok en gang.

Fremover blir det store endringer i rettighetsbildet på vintersport:

Fra og med kommende vinter mister NRK skøyter og kunstløp.

Fra 2021 mister statskanalen langrenn, alpint, kombinert, snowboard, freestyle og friski.

Fra 2022 risikerer de også å miste skiskyting.

Lasse Gimnes er en av landets fremste eksperter på TV og medier. Han mener NRK kommer til å merke at nok en rettighet forsvinner.

– Isolert sett er det ingen skandale at NRK går glipp av skøyter, men det er klart at ser man det i en større sammenheng, står man overfor et stort NRK-tap av markedsandeler på vinterstid. Det er de mest dominerende månedene deres når de har så lange sendeskjemaer med sport. Da er de konger på haugen og nærmest alene på dagtid med såkalt ferskvare på lineær TV, sier Gimnes.

Dypere lommer

Han får støtte av medierettighetsekspert Harry Arne Solberg. NRK og deres brødre og søstre over hele Europa klarer ikke lenger konkurrere med de kommersielle konkurrentene.

– Dette føyer seg inn i rekken. Først mistet de OL, så har de mistet masse etter det. Det er en helt naturlig utvikling. Over hele Europa mister allmennkringkastere rettigheter. Det er de mest populære sportsarrangementene som samler flest seere og inntekter. Allmennkringkasterne kan ikke konkurrere, er dommen fra Solberg.

Rettighetsmarkedet er i stadig utvikling. Flere aktører med dypere lommer enn NRK er ute etter å styrke sitt sportstilbud og tilsvarende svekke konkurrentene, forklarer Gimnes.

– Dette viser at det er stadig tøffere konkurranse. Det er aktører med mye kapital. Det er pengene som rår. Dette er ikke noe som plutselig er kommet. Det er gradvis kommet gjennom mange år. Det betyr at spillereglene for NRK blir annerledes. Sporten blir fordelt hos flere aktører, sier eksperten, som er rådgiver for idrettsstjernene Johannes Høsflot Klæbo og Karsten Warholm.

– Ingen grunn til bekymring

Egil Sundvor, sportsredaktør i NRK, er skuffet over at de mistet rettighetene til å sende skøyter, men ser ikke like pessimistisk på endringene.

– De neste årene har NRK et svært sterk og bredt vintertilbud. Det er ingen grunn til bekymring de nærmeste årene. Det blir en endring i 2021, men de bekymringene får vi ta når vi kommer dit, sier Sundvor.

Når det gjelder FIS-pakken NENT tar over i 2021, hadde ikke NRK mulighet til å konkurrere mot NENT.

– Prisen var for høy til at en allmennkringkaster kan være med på det. Nå er det noe helt annet. Vi er ikke så bekymret for at vi mister rettigheten for én disiplin som løper mens vi har hele porteføljen vår. Tilbudet de kommende årene er der.

Fakta: NENTs sportsrettigheter Dette er et utvalg av sportsrettighetene NENT sitter på og varigheten på rettighetene: Fotball: * UEFA Champions League til 2021. * UEFA Super Cup. * FA-cupen til 2024. * FA Community Shield. * Championship til 2022. * Ligacupen til 2022. * Bundesliga til og med 2021. * 2. Bundesliga til og med 2021. * DFB Pokal * Ligue 1 til og med 2021. * Eredivisie til og med 2021) * Skotsk Premiership Til og med 2021. * Copa America Håndball: * Håndball-VM og håndball-EM (IHF VM til 2025, EHF EM til 2026) * EHF Champions League (Kvinner og herrer) til og med 2023. * EHF Cup til og med 2023. Motorsport: * Formel 1, til og med 2021. Golf: * European Tour, Ryder Cup, Rolex Series, Asian Tour, World Golf Championships, LPGA, Majors Kampsport: * UFC, Cage Warriors og boksing Tennis: * ATP World Tour Masters 1000 og ATP World Tour Final Skøyter: * VM, EM og verdenscup hurtigløp og kortbane *VM, EM og ISU Grand Prix kunstløp

Fakta: NRKs sportsrettigheter Dette er sportsrettighetene NRK sitter på og varigheten på rettighetene: Fotball: * NM, Toppserien og landskamper for kvinner til 2021. * VM for menn og kvinner til 2022. * EM for menn og kvinner til 2022. Friidrett: * VM til 2023. * EM til 2027. * Diamond League til 2024. Svømming: * VM til 2021. * EM til 2024. Sjakk: * VM i lang-, lyn- og hurtigsjakk til 2026. OL: * Radiorettigheter OL til 2024. * Paralympics til 2020. Ski: * VM nordiske greiner til 2021. * VM skiflyging til 2024. * Verdenscup i nordiske greiner og alpint til 2021. * Alt av verdenscuprenn under FIS i Østerrike til 2024. * Langløpscupen Ski Classics til 2026. Skiskyting: * Alt av VM og verdenscup til 2022. Kilde: NTB

Konsekvenser også for idretten

En rettighetsendring vil ikke bare ha konsekvenser for NRK. Også idretten vil kunne merke en endring av TV-kanal.

– Jeg er ikke bekymret for at NENT kommer til å levere en god kvalitetspakke, men jeg vil være mer bekymret for seertallsutviklingen. For skøyter og andre idrettsgreiner, dersom sponsorinntekter er en viktig inntektsstrøm for forbund og utøvere, er det viktig at sporten blir synliggjort for mange. Det blir viktig for norsk idrett hvordan kabalen legges. Sponsorer ønsker å få høy oppmerksomhet, og da handler det om å få mange seere, sier Gimnes.

Administrerende direktør i NENT, Anders Jensen, forklarer at en femtedel av sportstilbudet vil være tilgjengelig på de åpne kanalene, som TV 3, og at resten vil være tilgjengelig bak betalingsmur på Viaplay.

– Sporten blir enda mer tilgjengelig fordi vi har kapasitet til å sende enda mer. Arrangementer med stor interesse vil alltid sendes på de åpne kanalene, sier Jensen.

– Mener alvor

For redaktør i Kampanje, Knut Kristian Hauger, ser det ut som at NENT har lyst til å ta over NRKs rolle som vintersportsgigant.

– Konkurransen om sportsrettigheter på TV har vært mer intens de siste 15 årene, men for første gang er også vintersporten nå blitt en del av denne milliardindustrien. NENT fortsetter sitt aggressive oppkjøpsraid innenfor TV-sport, og det er tydelig at det svenske mediekonsernet mener alvor med sin satsing på vintersport, sier Hauger.

Dette bekreftes av NENTs Anders Jensen.

– Vi vil være Nordens ledende leverandør av sport, i så mange kategorier som mulig. Vi har ikke vært så sterke på vintersport tidligere, derfor må vi bruke muligheten til å skaffe oss større bredde. Vi må være på endringene som skjer i mediemarkedet, sier Jensen.

– Det er veldig dyrt å investere i sport. Risikoen for å mislykkes er veldig høy. Vi investerer nå tungt. Man må satse stort, ellers kan man ikke være med, legger han til.

NRK gir ikke opp

For NRK er rettighetstapet nettopp dét. Gimnes mener NRK vil stå foran omveltninger.

– Ting kan forandre seg, men slik jeg ser det, er det ikke noen gode utsikter for NRK til å få tilbake det de har tapt. De tapte fotball for flere år siden og har ikke sett snurten av det de seinere årene. Det vil ta mange, mange år før de eventuelt kommer til en slik posisjon igjen, sier Gimnes.

– Mye endrer seg i TV-rettighetene i løpet av tre-fire år. Vi skal jobbe for å styrke vintertilbudet i årene som kommer. Vi kommer til å gå etter rettigheter som treffer bredt. Vi har et bredt oppdrag gjennom det å være rikskringkaster. Vi kommer nok ikke til å spisse oss inn mot ett område, men gjøre det beste vi kan inn mot de rettighetene vi har, svarer NRKs sportsredaktør Egil Sundvor.