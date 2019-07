Zinédine Zidane gjør det han kan for å avskilte Gareth Bales fremtid i Real Madrid.

Bales fremtid har lenge vært usikker, men nå sier Zidane klart ifra offentlig hva han ønsker skal skje. Han vil så kjapt som mulig kvitte seg med den skadeplagede storstjernen.

Lørdag var ikke Bale å se da Real Madrid tapte 1–3 for Bayern München i de liljehvites første kamp i sesongoppkjøringen.

– Bale var satt utenfor fordi klubben prøver å selge ham. Hvis han kan dra i morgen, vil det være bra, sa Zidane ifølge Marca etter tapet og la til:

– Det er ikke noe personlig, og jeg har ingenting imot Bale, men jeg må ta avgjørelser. Det er en tid for forandringer, og det vil være bra for alle om vi går hver vår vei.

Thomas Shea / Reuters / NTB scanpix

Bale har vært i Real Madrid siden 2013. Han ble hentet fra Tottenham for en overgangssum som den gang var verdensrekord. Waliseren har vunnet den gjeveste europacupen hele fire ganger og én La Liga-tittel som Real-spiller.

Så sent som i fjor ble han matchvinner med to mål da Liverpool ble slått 3–1 i Champions League-finalen. Til tross for suksessen har hans tid i den spanske hovedstaden vært brokete. En rekke skadeavbrekk har bidratt til det.

Pavel Golovkin / AP / NTB scanpix

Mange fotballeksperter mener det kan bli vanskelig for Real Madrid å få solgt Bale. 30-åringen er i dag blant verdens best betalte fotballspillere.

Real Madrid har i sommer hentet en rekke profiler til klubben, der Eden Hazard er den hittil dyreste av dem. Belgieren ble kjøpt fra Chelsea for en snau milliard kroner. Også Luka Jovic ble signert for store penger.