Jakob Ingebrigtsen: – Du må være brutal. På noen virker det arrogant og cocky.

Jakob Ingebrigtsen (18) sier rett ut at uten den riktige mentaliteten har du ingen sjanse til å gjøre det bra i idrett.

Jakob Ingebrigtsen på treningsfeltet i St. Moritz i Sveits i august. Lise Åserud / NTB scanpix

Selvtillit er ofte underkommunisert i idrett, men ikke hos det 18-årige stortalentet fra Sandnes. Jakob Ingebrigtsen er fortsatt bare junior, men har markert seg som en av verdens beste 1500-meterløpere denne sesongen. Fjorårets EM-gull på distansen var langt fra noe blaff.

Det er heller ikke tilfeldig at han vant 5000-meteren i EM som 17-åring og har satt norsk rekord med klar margin på den samme distansen i år.

Jakob Ingebrigtsen har tro på seg selv, og slik ser det ut også. Det kan igjen bli avgjørende når det er Diamond League-finale på 1500 meter i Brussel fredag.

– Hvor viktig er egentlig god selvtillit? Du virker trygg i de aller fleste situasjoner?

– Det er sammensatt. Først og fremst har du en personlighet som det må stilles krav til. Det er ikke alle som egner seg til alt. Du må ha god mentalitet for å gjøre det bra i idrett. Du må ha selvtillit. Har du ikke det, kan du heller ikke forvente bra resultater, sier 18-åringen.

NTB traff ham på treningsleir i St. Moritz for et par uker siden. Da fortalte ham om konkurrenter som ikke alltid står frem som om de har vinnermuligheter.

Morsomt

– Det er litt morsomt det med selvtillit, for det er et par konkurrenter som jeg ser på som om de har tapt på forhånd. Det skyldes kun det mentale. De bryr seg for mye om andre og for lite om seg selv. Det betyr at de ikke er trygge på seg selv, og da har de dessverre tapt. Du må være veldig brutal. På noen virker det arrogant og cocky, men det er det som skal til. Du må tro på deg selv og at du er best til det motsatte er bevisst. Det er det eneste som gjelder, fastslår det unge friidrettsfantomet.

Akkurat den selvtilliten kombinert med en god treningshverdag og solide resultater gjør at han ser frem mot VM i Doha med forventning i blikket.

– Jeg er veldig spent og kjenner at det nærmer seg. Samtidig er jeg igjen ekstremt trygg på meg selv fordi jeg har levert mange bra løp i løpet av sesongen, og jeg har fått gjort mye av det som planen har sagt at jeg skal. Jeg har all grunn til å forvente at jeg er så bra som jeg noen gang har vært i VM, om alt går bra frem til da. Det er ikke slik at du får mindre selvtillit av å løpe fort. Jeg har løpt bedre enn noen gang på samtlige distanser denne sesongen.

En konsentrert Jakob Ingebrigtsen på pressetreffet i St. Moritz i Sveits 20. august. Lise Åserud / NTB scanpix.

Lite motgang

– Når var det du sist hadde motgang?

– Jeg har hatt mine avbrudd jeg også, men jeg er litt heldig med at jeg har gjort en del smarte ting fra veldig tidlig i karrieren, og det gjør at jeg kan gjøre en del smarte ting nå også. Derfor tåler kroppen såpass mye, og det gjør at jeg ikke har slitt med så mange skavanker. Jeg har god oppfølging og et godt apparat rundt som gjør meg i stand til å forebygge og gjennomføre for å løpe fort.

– Hva betyr det for selvtilliten overfor konkurrentene at du er i stand til å løpe en sisterunde på 53 sekunder?

– Det betyr alt. Har du en toppfart på 60 sekunder, så har du tapt.