OL-vinner legger opp: – Jeg er lettet

Alpintstjernen Marcel Hirscher (30) gir seg.

Marcel Hirscher hadde taket på Henrik Kristoffersen i alpinbakken. Nå gir østerrikeren seg som toppalpinist. Cornelius Poppe / NTB scanpix

Det var en dårlig skjult hemmelighet som ble bekreftet på pressekonferansen onsdag kveld: Alpinlegenden Marcel Hirscher gir seg som toppalpinist.

Østerrikeren har de siste årene herjet med alt og alle i alpinbakker verden rundt, og virket til tider uslåelig i de tekniske øvelsene. 30-åringen vant sitt første verdenscuprenn i Val d’Isère i 2009 (storslalåm).

66 enkeltseire senere setter Hirscher punktum.

– Jeg tok beslutningen for omtrent to uker siden. De siste ukene har vært turbulente. Det finnes mange grunner til at jeg tok denne avgjørelsen, og summen av alt har gjort at jeg bestemte meg for å avslutte karrieren, sa Hirscher på pressekonferansen som blant annet ble sendt direkte på østerriksk TV.

Hirscher sier at han ikke slutter fordi idrettslivet har endret seg. Han sier at det er hans livssituasjonen som har endret seg.

– Det er alt eller ingenting, og jeg er lettet over at beslutningen endelig er tatt, sa Hirscher.

30-åringen vet ikke helt hva han skal fylle dagene etter at han er blitt skipensjonist.

– Vi får se hva framtiden bringer, sa han som har vært verdens beste teknikkjører på herresiden i snart et tiår.

Fakta Marcel Hirscher Født: 2. mars 1989 Alder: 30 år Nasjonalitet: Østerriksk/nederlandsk Idrett: Alpint Meritter: OL: 2 gull, 1 sølv VM: 7 gull 4 sølv Verdenscupseire 67. Har vunnet verdenscupen sammenlagt de siste åtte sesongene. Aktuelt: Annonserte onsdag at han legger opp i en alder av 30.

Kristoffersen-rival

At Hirscher nå velger å legge skiene på hylla betyr at veien, eller bakken om du vil, ligger åpen for vår egen Henrik Kristoffersen til å ta steget opp helt på toppen.

Nordmannen har de siste årene har kjempet en innbitt kamp mot Hirscher, men klarte ofte ikke å tukte østerrikeren.

Hirscher har blant annet vunnet verdenscupen sammenlagt de siste åtte årene, men Kristoffersens argeste konkurrent blir ikke å finne på startstreken når verdenscupen innledes i Sölden i slutten av oktober.

Hirscher tok OL-gull i Pyeongchang i 2018. MATIC KLANSEK / BILDBYRÅN

Gullskrift

Hirscher gjorde seg bemerket i bakken da han i 2007 tok gull i storslalåm og sølv i slalåm under junior-VM. Samme år tok han sine første verdenscuppoeng før han etter hvert startet å hevde seg i toppen i verdenscupen.

Resten er et stykke alpinhistorie skrevet med gullskrift.

Østerrikeren, som også kan se tilbake på sju VM-gull og to OL-gull, har også tidligere snakket om å legge skiene på hylla. Blant annet etter 2018-sesongen, som ble kronet med OL-gull i storslalåm.

Han har giftet seg og fått barn, noe han har sagt har endret livet hans på en måte som gjør at innsatsen i alpinbakken ikke lenger er like viktig. Hirscher var imidlertid tydelig motivert forrige sesong. Han vant VM-gull i slalåm, tok ni verdenscupseirer og vant den totale verdenscupen for åttende gang på rad.

Men nå har lysten på å gi seg tatt overhånd. 30-åringen gir seg mens leken er god.

– Høydepunktet er VM-gullet på hjemmebane i 2013. Da tok jeg Østerrikes eneste gull på mesterskapets siste dag, sa Hirscher på pressekonferansen der han ble intervjuet av den tidligere utøveren Marco Büchel.

– Takk Marcel

Avisen Kronen Zeitung, som i forrige uke erfarte at Hirscher ville gi seg, takket da for en unik epoke med uforglemmelige øyeblikk med Hirscher.

På forsiden av avisen sto det skrevet «Takk Marcel» med store bokstaver, som en hyllest til mannen som de siste årene har satt den alpinfrelste nasjonen på hodet.

– Dette er selvsagt en veldig vanskelig avgjørelse for Marcel, uansett hva han bestemmer seg for. Profesjonell skikjøring er hans liv og lidenskap, sa Hans Pum, tidligere sportsdirektør for det østerrikske skiforbundet til AFP før nyheten ble bekreftet.

– Han overlot ingenting til tilfeldighetene og gjorde alt med stor lidenskap, sa Pum.