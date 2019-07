Chelsea-legenden herjet på midtbanen i mange år. Nå er han sjef for London-klubben.

– Alle vet hva jeg føler. Jeg elsker denne klubben.

Slik innledet Frank Lampard på sin første pressekonferanse som sjef for klubben han styrte midtbanen for mellom 2001 og 2014.

Klubben som røk ut mot Hapoel Tel-Aviv og Viking de første årene av Lampard-oppholdet, men som skulle toppe seg med Champions League-triumf våren 2012. Lampard vant i alt elleve trofeer med CFC, samt to Communtity Shield og fikk med seg over 100 landskamper for England.

Den sympatiske 41-åringen avsluttet spillerkarrieren i 2016 og bare to år senere tok han fatt på sin første managerjobb i Championship-klubben Derby. Laget var nær opprykk til Premier League og det skulle bare ta ett år før Chelsea-jobben var hans. Ekspertene er uenige om hans bakgrunn er en fordel eller ei.

– Kan bli misnøye

– I moderne Chelsea var han en av de største og han var en eminent spiller. Han må hoppe høyt for ikke å rive den lista. Da koster det mer på alle måter. Den lista er et bilde på forventningene til et stort Chelsea-navn og det skal veldig lite til før de forventningene byttes ut med misnøye, sier Serie A-ekspert og Viasat-kommentator Rolf-Otto Eriksen.

– Frank Lampard var en klok spillertype og har de egenskapene som skal til for å lykkes. Jeg vet ikke hvor mye faglig utdanning han har fått, men han er jo fersk og med et begrenset grunnlag før han skal ut på den store scenen, utdyper han.

Øyvind Alsaker har fulgt Lampards karriere fra kommentatorplass i Premier League og er helt uenig i at grunnlaget skal være en ulempe for Lampard.

– Det verste som kan skje, er at han mislykkes og får sparken. Posisjonen er uansett udødelig og representerer en gyllen æra. Den forandres ikke. Ingen vil hate han eller synes han er en kødd. Det vil ikke rokke med hans posisjon, sier TV 2-kommentatoren.

– Ser kun fordeler

– Forutsetningene er til stede. Kunnskap om klubben er viktig, for man er ambassadør og et ansikt utad. Det er mye mer enn å være trener. Man skal ha respekt for klubbens verdier og kjærlighet. Forholdet til fans. Det er viktige ingredienser som for eksempel Jürgen Klopp i Liverpool har skjønt. Jeg ser kun fordeler, sier Alsaker.

Lampard ble også konfrontert med kritiske spørsmål rundt denne tematikken. Han er høyst forberedt på at hans korte managerkarriere kan bli brukt mot ham dersom resultatene skulle utebli.

Matthias Schrader / TT NYHETSBYRÅN

– Jeg er forberedt på det. Det jeg vil bli målt på er min arbeidsmoral og hva jeg satser for å oppnå suksess. Men jeg er ikke naiv, selvsagt vil fansen ha suksess. Jeg ser ikke noe negativt ved det, og jeg frykter ikke nedsiden. En av mine fordeler er at jeg kjenner klubben og jeg forstår hva som forventes av meg, sa 41-åringen.

Uvanlig i England

Store spillernavn med suksess som trener har derimot vært et gjemt kapittel i England. I Spania og Italia har storspillere og klubblegender som Diego Simeone, Zinédine Zidane, Johan Cruyff, Pep Guardiola, Antonio Conte, Carlo Ancelotti og Fabio Capello – for å nevne noen – gjort stor suksess som trenere.

– I England er det upløyd mark. Det har ikke vært en vanlig vei i England. Det var et sjokk for alle da Ole Gunnar Solskjær fikk Manchester United-jobben, sier Alsaker.

Viasats La Liga-ekspert Petter Veland tror suksesshistorien til de største spillerne blender inntrykket litt, men har en forklaring på hvorfor spillerne får større jobber i Spania.

– Det er veldig sammensatt. To av de største klubbene har jo for det første hatt gode trenere som har sittet i 15–20 år (Sir Alex Ferguson i Manchester United og Arsène Wenger i Arsenal). Det har preget utvalget, sier Veland.

– Det er kultur der

– Også er det en kjensgjerning at det i Spania har vært gjevere å prøve seg på trenerkarrieren. Antall lisensierte UEFA-trenere er enormt mye større i Spania i England, noe som kanskje er i ferd med å endre seg. Det er mye større utvalg og konkurranse. Man kan ikke leve på gamle meritter, fortsetter han.

Han peker også på at både Pep og Zidane gikk gradene tidlig og at Xabi Alonso og Raul i disse dager trener B-lag for å klatre på stigen. Xavi tar også trenerkurs og går gradene i Qatar.

– Det er en kultur der. Mange av de store og gamle bestemmer seg tidlig for å dra nytte av det de har lært, sier Veland.

– Det er nok mindre vanlig at stjernespillerne i Italia blir trenere. Alessandero del Piero og Francesco Totti har andre stillinger. De settes gjerne i andre roller, som ambassadører eller klubbdirektører. Ofte er det slik at det ikke er stjernene som blir de beste trenerne, men for eksempel den hardtarbeidende bikkja på midtbanen som for eksempel Ancelotti var, sier Eriksen.

Lampard har uansett spilt under flere av de største navnene. Det taler til hans fordel, mener Alsaker. Men TV 2-kommentatoren er klar på at det eksisterer utfordringer.

– Han har hatt en enorm karriere og spilt under voldsomt store navn. José Mourinho, Carlo Ancelotti, for å nevne noen. Det er voldsomme kapasiteter og det gir ballast og vind i seilene. Spørsmålet er hvordan det står til i klubben. Roman Abramovich (Chelsea-eieren) har virket uinteressert det siste året og hvordan vil overgangsnekten prege dem? Eden Hazard, beste spiller, er solgt. Det er noen skjær i sjøen, advarer han.