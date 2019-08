Storhamar-trener Arne Senstad blir ny landslagstrener for det polske kvinnelandslaget i håndball.

Senstad erstatter Leszek Krowicki, som fikk sparken tidligere denne sesongen som følge av svake resultater. Polen klarte ikke å kvalifisere seg til håndball-VM i Japan i november og desember etter at de tapte 49-60 sammenlagt for Serbia.

– Det er en ære for meg, men framfor alt en utfordring med hardt arbeid og et stort ansvar. Jeg forsikrer om at jeg vil gjøre alt for å nå målene mine og bygge et sterkt lag som kan vinne mot de tøffeste motstanderne, sier Senstad i en pressemelding.

50-åringens sin hovedoppgave blir å kvalifisere laget til mesterskap de neste årene. Han tar over som trener i starten av september, skriver Oppland Arbeiderblad.

Senstad ledet Storhamar til finale sist sesong, der de tapte for Vipers Kristiansand. Han har ledet hamarklubben fra 2006 til 2013 og fra 2015 til 2019.