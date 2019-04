Sønnen til tidligere Premier League-vinner var involvert i et cupdrama som hadde alt.

To røde kort. 37 straffespark. En av dem i ordinær tid. 36 av dem i det som kanskje var tidenes lengste straffekonk i norsk fotball.

Det var mer dramatisk enn et teaterstykke da 3.-divisjonslaget Gjelleråsen gjestet Høland for å møte 4. divisjonsklubben Aurskog-Høland i cupens andre og siste kvalifiseringsrunde tirsdag kveld.

Gjelleråsen tok seg til slutt videre etter 2–2 ved ordinær tid og ekstraomganger. Etter 16–15-seier i straffekonken var forhåndsfavoritten var videre og kan med det ha sikret seg et sekssifret beløp for norgesrekorden sin.

Om et eliteserielag, for eksempel Lillestrøm, kommer på besøk i 1.runde, vil billettmaskina og vaffelpressen gå varmt.

Scheie: – Må være rekord

– Jeg har aldri hørt om noe som er i nærheten av dette i norsk fotball. Det eneste jeg kan komme på er LSK-VIF på Åråsen (2003), men jeg kan ikke forstå noe annet enn at dette må være rekord, sier tidligere NRK-kommentator og fotball-leksikon Arne Scheie.

– Men jeg er aldri mer enn 99 prosent sikker på noe som helst, legger han til.

Det vi kan slå fast, er at 4. runde-kampen Scheie snakker om, endte på 22 straffer. Det var augustkvelden da Kjetil Rekdal «stjal» straffen til Erik «Panzer» Hagen, siden LSK bare hadde ti straffeskyttere i kjølvannet av Gunnar Halles utvisning.

Arild Sundgot misset på sitt andre spark og VIF gikk videre. Nå kan det hende at nettopp et av de lagene som kommer til Gjelleråsen. Gårsdagens straffedrama forløp seg drøye tre mil sørøst for Åråsen, etter en kamp som hadde alt.

Helt ellevilt å være vitne til i går kveld! Herlig kamp, herlig artikkel, nedtur det ikke ble hjemmeseier..@Lokalfotballen pic.twitter.com/fpKQdF4Idd — RemyAndréØyvåg (@RemyandreYvag) April 3, 2019

To røde kort

– Det er morsomt i ettertid, men der og da ble det veldig spennende, erkjenner Gjelleråsen-kaptein Thomas Normann.

Han scoret 1–0 på en dødball tidlig i det som skulle være en temmelig enkel transportetappe for forhåndsfavorittene. Ola Vestreng utlignet, men Kristian Bjørndalen sendte gjestene tilbake i ledelsen 2–1. Så utlignet Martin Vestreng (bror til Ola) med en suser før pause.

Fredrik Sether (Gjelleråsen) og Abdel-Hedi Ali fikk begge hvert sitt røde kort, mens Aurskog-Hølands Lars-Eirik Svardahl misset straffe tolv minutter før slutt.

Da var det klart for straffekonk, der Ola Vestrengs miss på fjerde straffe ga Gjelleråsens kaptein muligheten til å avgjøre. «Heldigvis» for historiens del, skjøt han i tverrligger.

Kapteinene misset

– Jeg kom for langt bakpå. En elendig straffe. Men jeg var mye mer nervøs for straffe nummer to. Da hadde jeg virkelig puls, sier Normann.

For heller ikke hjemmelagets kaptein, Lars Kopperud, klarte å avgjøre på lagets syvende straffe, etter at Even Vestreng hadde slått William Lloyds straffe i stolpen. Gjelleråsen-keeper Fredrik Hauffen reddet Kopperuds skudd. Dermed hadde begge kapteinene misset.

20 straffer senere hadde alle spillerne scoret. Da banket Kopperud inn sin straffe til høyre. Dessverre for underdogene var 15-15-scoringen deres siste i straffekonken.

Fakta: Norges lengste straffekonk? (Aurskog-Høland var hjemmelag, men Gjelleråsen føres opp først da de skjøt først) 1. Markus Kaasa, Gjelleråsen (1–0) 2. Martin Vestreng, Aurskog-Høland (1–1) 3. William Berg Romundgaard, Gjelleråsen (2–1) 4. Mathias Hoftvedt, Aurskog-Høland (2–2) 5. Eirik Steine, Gjelleråsen (3–2) 6. Lars-Eirik Svardahl, Aurskog-Høland (3–3) 7. Jørgen Linna, Gjelleråsen (4–3) 8. BOM: Ola Vestreng, Aurskog-Høland (4–3) 9. BOM: Thomas Normann (kaptein), Gjelleråsen (4–3) 10. Vegard Aaserud, Aurskog-Høland (4–4) 11. Emil Akvåg, Gjelleråsen (5–4) 12. Christian Hauger Helbostad, Aurskog-Høland (5–5) 13. BOM: William Lloyd, Gjelleråsen (5–5) 14. BOM: Lars Kopperud (kaptein), Aurskog-Høland (5–5) 15. Thomas Rydén, Gjelleråsen (6–5) 16. Jonas Grahn, Aurskog-Høland (6–6) 17. Kristian Bjørndalen, Gjelleråsen (7–6) 18. Magnus Sagersøn, Aurskog-Høland (7–7) 19. Fredrik Hauffen (keeper), Gjelleråsen (8–7) 20. Even Vestreng (keeper), Aurskog-Høland (8–8) Runde to: 21. Markus Kaasa, Gjelleråsen (9–8) 22. Martin Vestreng, Aurskog-Høland (9–9) 23. William Berg Romundgaard, Gjelleråsen (10–9) 24. Mathias Hoftvedt, Aurskog-Høland (10–10) 25. Eirik Steine, Gjelleråsen (11–10) 26. Lars-Eirik Svardahl, Aurskog-Høland (11–11) 27. Jørgen Linna, Gjelleråsen (12–11) 28. Ola Vestreng, Aurskog-Høland (12–12) 29. Thomas Normann (kaptein), Gjelleråsen (13–12) 30. Vegard Aaserud, Aurskog-Høland (13–13) 31. Emil Akvåg, Gjelleråsen (14–13) 32. Christian Hauger Helbostad, Aurskog-Høland (14–14) 33. William Lloyd, Gjelleråsen (15–14) 34. Lars Kopperud (kaptein), Aurskog-Høland (15–15) 35. Thomas Rydén, Gjelleråsen (16–15) 36. BOM: Jonas Grahn, Aurskog-Høland (16–15)

For etter at Thomas Rydén beholdt roen i straffe nummer 18, ekstrastraffe nummer 13 (!), skjøt Jonas Grahn over. Dramaet endte med grønn seier på Romerike.

Kjente fedre

– Det er litt blandede følelser, for det er bittert å tape på den måten. Jeg har vært med å vinne straffekonk i cupen og det er som natt og dag. Men vi får tenke at det var en bonuskamp for oss og vi har mange unge spillere som drar erfaring av dette, sier Aurskog-Hølands kaptein, Lars Kopperud.

Sønnen til tidligere storscorer Kjell Roar Kaasa, Markus, åpnet ballet med å score sitt første av to mål i straffekonken. Men også en annen tidligere stjerne hadde en sønn i aksjon på Høland.

Stabæk-trener Henning Berg, med 100 landskamper og Premier League-titler for to klubber i beltet, hadde sønnen William i aksjon.

– «Svarte, jeg må skyte igjen!»

– Kampen i seg selv var ganske dårlig, men det var en unik opplevelse å være med på. Veldig intenst, sier William Berg Romundgaard, som til daglig er bilmekaniker.

– Jeg skjøt straffe nummer to og trodde jeg var ferdig. Så begynner jeg å skjønne på straffe åtte og ni, at «svarte, jeg må jo skyte igjen». Jeg var jo ikke forberedt, men jeg var bestemt på å bytte hjørne. Planen var å skyte hardt, så han ikke rakk. Det ble nesten tre straffer også! Heldigvis avgjorde vi det før, fortsetter Berg Romundgaard.

Nå kan det bli møte med LSK, VIF ... eller kanskje pappa Henning og Stabæk.

– Selvfølgelig hadde det vært gøy å møte pappa i cupen. Jeg ringte ham og snakket etter kampen i går. Vi fleipa mye og han håper på det samme, siden han kjenner laget så godt, sier Berg Romundgaard.

– Sykeste kampen

Espen Bråthen (41) har vært frilans for avisene Romerikes Blad og Indre Akershus en årrekke, og kommentert kamper i lokalfotballen. De siste årene har han drevet bloggen «Lokalfotballen», som tar for seg kamper i nærmiljøet i Romerike.

Han filmet gårsdagens rekord-straffekonk og er ikke i tvil:

– Dette er den sykeste kampen jeg har sett. Denne slår til og med Fjellhamar-Fet, kvaliken til 4. divisjon i 2016. Også det endte med mange straffer (Berg Romundgaard spilte den også), sier han.

Videoen gikk sin gang og hans livestream av straffekonken på Facebook fikk alene 13.000 visninger. I tillegg bikket bloggens hans tilfeldigvis en million klikk på samme kveld som straffedramaet på Høland.

Verdensrekord fra Namibia

– Det er moro for en enkel kar fra bygda. Det har skjedd mer med bloggen enn jeg kunne håpe på. Det var også grunnen til at jeg startet med dette, for å få frem lokalfotballen på Romerike. Interessen er blitt større, påpeker han.

I 2009 måtte 30 straffer til for å skille Start (Eliteserien) og Løv-Ham (1. divisjon) i cupens 3. runde på Sør Arena. Da vant gjestene fra Bergen 14–13, etter at Jesper Mathisen og Petter Bruer Hanssen hadde misset for Start.

Men det er foreløpig ingen straffesparkkonkurranser som måle seg med den som fant sted i forbindelse med en cupkamp i Namibia i 2005. Ifølge Guinness rekordbok er rekorden fra KK Palaces 17–16-seier mot Civics etter hele 48 straffer.