Magnus Carlsen slo russiske Alexander Grischuk i den tredje runden av Norway Chess torsdag og henger fortsatt med i tetsjiktet i turneringen.

Med seier har Carlsen fem poeng av seks mulige og henger fortsatt med i toppsjiktet etter tre runder i turneringen. Etter remis, med påfølgende seire i armageddon, i de to første rundene vant nordmannen omsider etter ordinært spill.

Mot Grischuk spilte Magnus Carlsen godt, raskt og aggressivt, mens russeren i tillegg etter hvert kjempet en kamp mot klokka. I det 20. trekket mente sjakkcomputeren at nordmannen hadde en klar fordelaktig stilling og anslo mulighetene for norsk seier til 46 prosent. Grischuk var bare levnet to prosents sjanse.

Mens den norske verdenseneren flyttet brikkene relativt kjapt, tok russeren seg god tid. Altfor god tid. Grischuk hadde før det 20. trekket kun 13 minutter igjen på klokka, mens Carlsen hadde over timen igjen.

Sju trekk senere mente computeren at sjansen for Carlsen-seier var 95 prosent. Til slutt rant tiden ut for Grischuk, og etter totalt 34 trekk og tre og en halv time innså han at slaget var tapt.

Dermed står Grischuk, som i 2014 var oppe på tredjeplass på verdensrankingen, med kun ett poeng etter tre runder, mens Carlsen på sin side har fem poeng. Det gjør at nordmannen fortsatt er med i tetstriden i Norway Chess, som han vant i 2016.

Nordmannen har vært i knallform i år. Han har vunnet alle turneringer han har deltatt i og er derfor favoritt i årets turnering i Stavanger.

Fredag er det fridag for spillerne, neste runde spilles lørdag. Da møter Magnus Carlsen russiske Shakhriyar Mamedyarov.

(©NTB)