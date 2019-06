Henning Berg forlater nedrykksstriden med Stabæk for å ta over det han selv beskriver som en hardtsatsende klubb på Kypros.

Henning Berg har fått ny trenerjobb i utlandet.

Den tidligere landslags- og Manchester United-forsvareren er dermed klar for sin fjerde jobb utenfor Norges grenser. Omonia Nicosia, som ble nummer seks i den kypriotiske serien i fjor, blir Bergs arbeidsgiver de neste to årene.

– Omonia er en klubb som satser og det blir spennende å være med på. Jeg gleder meg til å være med på å hente spillere, utvikle dem og kjempe om trofeer, sier Berg til Aftenposten.

Høsten 2018 skal hovedstadsklubben ha jaktet underskriften til tidligere RBK-trener Kåre Ingebrigtsen, som i vår ble klar for belgiske Oostende i stedet.

Fakta: Henning Berg Navn: Henning Berg Født: 1. september 1969 (49 år) Yrke: Fotballtrener Klubber som trener: Lyn (2005-08), Lillestrøm (2008-11), Blackburn (2012), Legia Warszawa (2014-15), Videoton (2016-17), Stabæk (2018-19). Klubber som spiller: KFUM Oslo (-1988), Vålerenga (1988-91), Lillestrøm (1992), Blackburn (1992-97 og 2000-03), Manchester United (1997-2000), Rangers (2003-04). Landskamper/mål: 100/9 (1992-2004). Aktuell: Avsluttet onsdag sitt engasjement i Stabæk for å bli trener for kypriotiske Omonia Nikosia. (©NTB) X

Ble seriemester i Polen

Tidligere har Berg prøvd seg i Blackburn, der han vant Premier League i 1995, samt Legia Warszawa og ungarske Videoton. I Polen ble han seriemester, mens han oppnådde andreplass i serien med Videoton.

Nå kommer han til en klubb som historisk sett er veldig stor, selv om hovedstadsklubben ikke har vunnet serien på Kypros siden 2010 og dermed mistet hegemoniet til erkerival Apoel.

– Historisk sett er Omonia større og vi har en større fanbase. Fasilitetene her er gode og jeg forventer et stort trykk, slik som det var i Legia. I Videoton var det rolig fra fans og media, men her forventer jeg at det er mer trykk siden det er stor rivalisering mellom klubbene i Nicosia, sier Berg.

Erkerivalene var i Champions League-kvartfinale

Høsten 2008 - året etter at Norge sist hadde et innslag (Rosenborg) i Champions League på herresiden - kvalifiserte et kypriotisk lag seg til gruppespillet for første gang, da Anorthosis Famagusta slo ut Olympiakos med 3–1 sammenlagt i kvaliken.

Året etter gikk Bergs nye erkerivaler fra Apoel videre etter å ha slått Ståle Solbakken og FC København i kvalik. Apoel vant faktisk sin gruppe høsten 2011, slo ut Lyon på straffekonk i åttendedelsfinalene og spilte kvartfinaler mot Real Madrid.

Berg har skrevet under en toårskontrakt og forlater med det Stabæk.

– Jeg ønsker å takke dere for året jeg har hatt i Stabæk. Det har vært spennende, givende og deilig var det at vi kom seirende ut av kvaliken i fjor. Det er et bra miljø i klubben, bra samhold og jeg har trivdes veldig godt her, sier Berg til Stabak.no.

Stabæk ligger på nedrykksplass etter ti serierunder, men bæringene har bare spilt åtte kamper. På de kampene har bæringene tatt sju poeng og er to poeng fra trygg plass.

– Blitt tatt godt imot

Laget slet i bunnen også i fjor, da Berg tok over for snart ett år siden. Og den tidligere Lyn- og LSK-sjefen berget klubben fra nedrykk etter kvalifiseringskamper mot Aalesund.

– Jeg er blitt tatt godt imot, og det har vært en fin gjeng å jobbe med. Spillere, ledere, støtteapparat, administrasjon, samarbeidspartnere og supportere skal alle ha honnør, og jeg vil takke dere alle for at dere har stått last og brast med laget.