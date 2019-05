Berit Kjøll var i kjelleren i 15 minutter da hun fikk vite at hun ikke var innstilt som president i Norges idrettsforbund. Det var ikke noe blivende sted.

ASKER. I det moderne huset på Nesøya er det et hundeliv om dagen. De to engelske setterne Koffi og Senja har fått et nytt familiemedlem av samme rase. Vesle Heddy på åtte uker er vilter og høyrøstet som bare en hundehvalp kan være.

Det er nok å henge fingrene i.

Da Kjøll sist søndag bestemte seg for å utfordre Sven Mollekleiv, som tidligere i år ble innstilt av valgkomiteen til vervet som leder av Norges idrettsforbund (NIF), visste hun at det blir en fight om denne rollen. Valget avgjøres endelig på Lillehammer søndag 26. mai.

Kjøll går inn med solid ledererfaring, og hun er vant til å stå i veien for harde skudd.

Har alltid likt lagspill

For det var som bakspiller og senere målvakt i Asker Skiklubb at hun for første gang, tidlig i tenårene, opplevde hva det vil si å spille på lag. Gjennom håndballen la hun grunnlag for dårlige knær, men det brydde hun seg ikke om. Kjøll ble med på damelagene både til Gol og Øyer, og det var gøy.

– De husker meg nok ikke, fordi jeg var ikke spesielt god, ler hun.

Ridning på egen hest i voksen alder, som askerbøringen hadde sammen med en venninne, og løping, ga en annen erfaring. Deltagelse i tre New York Marathon vitner om utholdenhet. Det kan komme godt med nå.

Fakta: Berit Kjøll Født: 30. november 1955 Bosatt: Nesøya, Asker Sivilstand: Gift med Jesper Lyngved Jobb: Direktør for Huawei Norge Tidligere yrkeserfaring: Administrerende direktør i Kilroy Travels, Tusenfryd, Flytoget og Steen & Strøm. Divisjonsdirektør i Telenor. Styreerfaring: DNB, SAS, Hurtigruten, Oslo universitetssykehus, Den Norske Turistforening, SJ Norge AS, Norges Rytterforbund.

Slo seg til ro med avgjørelsen

«Har du tisset på gulvet?»

Matmor er spent på om den minste hunden er kommet fort nok ut i hagen. Det har gått bra. De to store hundene har lagt seg til ro.

– Hvorfor meldte du deg på i valgkampen da komiteen hadde funnet en kandidat som hadde relativt bred støtte?

– Jeg fikk mange henvendelser fra ulikt hold, ledet an av Norges Håndballforbund. Da måtte jeg søke råd og gå i tenkeboksen. Der landet jeg på at norsk idrettsdemokrati vil være tjent med å ha ulike lederprofiler å velge mellom.

– Hva gjør deg annerledes enn de to andre kandidatene?

– Jeg har i hele min karriere levert resultater, skapt begeistring og stolthet og fått med folk i samme retning. Den drivkraften ønsker jeg nå å bruke fullt i presidentvervet.

– Er det noe i norsk idrett de siste årene som har irritert deg spesielt mye?

– Idrettsbevegelsen er en av de få tingene som binder hele det norske samfunnet sammen, og som leverer gode resultater på alle områder. Derfor synes jeg at den fortjener et langt bedre omdømme enn hva som er tilfelle i dag. Med et lederskifte nå, tror jeg at jeg virkelig kan være med og bidra til å løfte dette området.

Kjøll respekterte avgjørelsen da valgkomiteen enstemmig ville ha Mollekleiv, og syntes at prosessen var ryddig. Derfor lukket hun den døren, men det viste seg å være en liten åpning likevel.

– Jeg grubler aldri veldig lenge på mine valg, og kjente umiddelbart at dette ville jeg.

Er svært aktiv

Kjøll byr på hjemmebakte knekkebrød, ost, leverpostei, salat og kaffe. 63-åringen gleder seg til en helg på hjemmebane, for hverdagen er travel. Nesten hele livet har hun hatt lederstillinger, de åtte siste årene som direktør i telekomselskapet Huawei.

For dem som antyder at hun ikke har peiling på idrett, svarer Kjøll at hun har sittet i styret i Norges Rytterforbund i nesten fire år, har vært styremedlem i Skiforeningen, og bidratt til oppstart av et idrettslag. Dessuten har hun vært engasjert som frivillig i styrer og råd i Turistforeningen tett på 30 år, styreleder i seks. Nå er ikke DNT under paraplyen til NIF, men er selv en stor, frivillig organisasjon som drives etter mange av de samme prinsippene, frivillighet og dugnad.

For henne handler det om å være i aktivitet, tilhøre noe som er større enn seg selv og verdsette samholdet.

– Hvorfor skal tingdelegatene stemme på deg?

– Jeg har i alle år jobbet hardt med ett mål for øye – å bygge tillit og skape suksess. Det kan ikke gjøres alene, men sammen med et lag. Dessuten er jeg politisk nøytral og har ingen skjulte agendaer.

Hun mener ledelse går ut på det samme, enten det er her eller der. Det må være gode systemer for å få til noe, og styret må få med seg folk til å slutte opp om fellesskapet og gå i samme retning.

– Jeg vet at ansatte og tillitsvalgte i NIF har masse spisskompetanse. Derfor er det ingen frykt for at jeg ikke fort skal komme opp og stå.

– Har du noen helter?

– Egentlig ikke. Det må i så fall være tegneseriehelten Andy Capp som har sagt: «Alle med samme drakt må spille mot samme mål»

Noen flere forskjeller er det

Vesle Heddy får litt kos. Bikkja skal bli jakthund, som de andre i familien. «Foreldrene» er ivrige hobbyjegere.

Berit Kjøll og ektemannen Jesper Lyngved sørger for at det er nok ryper til julemiddagen.

– Har det noe betydning at du er en kvinnelig kandidat?

– Jeg mener at vi trenger flere dyktige kvinner på toppen i norsk idrettsbevegelse, til å bli trenere og ta verv og styreposisjoner. Én av forskjellene på kvinnelige og mannlige ledere er at vi kvinner er mye flinkere til å få frem andre kvinner. Hun fortsetter:

– Kvinner og menn har sine ulikheter, men det kan man også finne innenfor kategorien kvinner, og det samme når det gjelder menn. Samtidig pleier jeg å si, med en humoristisk undertone, at menn er flinke til å vite hvor vi skal. Vi kvinner er mye dyktigere til å erkjenne hvor vi er, før vi skal dit vi skal.

På oppfordring beskriver hun seg selv som raus, tydelig, inkluderende og folkelig, men da vi spør om hva hun tror ektemannen vil svare, sjekker hun fort med ham.

– Min mann Jesper sier at jeg er utålmodig.

Hun tror det er en egenskap som iblant kan være god å ha.

– Og irriterende for min mann.