Ranheim var effektive og tålmodige da de gjennomførte en bortimot perfekt bortekamp mot Brann.

BRANN 0–1 RANHEIM (0–0)

Ranheim hadde aldri slått Brann i en tellende kamp og var på jakt etter å bryte denne statistikken da de gjestet Brann Stadion søndag.

Statistikk er til for å brytes, og Ranheim kunne slippe jubelen løs etter å ha kjempet seg til en sterk borteseier.

Til tross for at det var Brann som styrte kampen og sløste med sjanser, var det Ranheim som tok med seg alle poengene hjem. Det etter å ha kun skapt én sjanse.

Fortsatt best i byen

Dermed ser det endelig ut til å løsne for Svein Maalen og spillerne hans. Etter en tøff start på sesongen har laget fra fjæra nå vunnet de to siste kampene.

Mot Viking ble det full klaff og ketchupeffekt da de vant 5–2, og muligens var det en seier de trengte for å komme seg tilbake på samme spor som de var på i fjor.

Etter å ha tatt to seire på rad, står blåtrøyene med syv poeng, og er fortsatt over storebror Rosenborg på tabellen.

Brann tok kontrollen

Ranheim startet kampen med å presse Branns spillere hver gang de hadde ballen på egen halvdel. Dermed ble hjemmelaget tvunget til å slå lange hodeballer på Veton Berisha, noe som gjorde det enkelt for Daniel Kvande og Ivar Furu.

Etter syv minutter holdt Eirik Valla Dønnem og Even Barli på å gjenskape tabben fra kampen mot Lillestrøm. Berisha presset Valla Dønnem som fikk ballen fra Barli, men Furu var våken og fikk klarert ballen før Brann-spissen nådde den.

Da kampen passerte 15 spilte minutter fikk Brann tre store sjanser med korte mellomrom. Veton Berisha var farlig frempå igjen men Øyvind Alseth fikk reddet på strek. Mens Gilbert Koomson kom til to skuddforsøk som Barli hadde god kontroll på.

Hommedal, Marit / NTB scanpix

Ranheim knapt inne på Branns halvdel

Brann fortsatte å slå innlegg inn i Ranheims boks. Noe som ikke hadde noen effekt, ettersom Berisha, Koomson og Løkberg ble altfor små i duellene med forsvarsspillerne til Ranheim.

Rett før pause ga Erik Tønne en stor gavepakke til Brann. En tversoverpasning sendte Gilli Rólantsson alene med Barli, men en dårlig berøring fra færøyingen gjorde at Tønne og Ranheim slapp unna skrekken.

Ranheim var knapt inne på Brann sin banehalvdel den første omgangen, og skapte ingen verdens ting foran målet til Håkon Opdal. Omgangen var preget av et hjemmelag som hadde ballen, men som ikke klarte å trenge seg gjennom et godt defensivt strukturert Ranheim.

For Ranheims del var omgangen for det meste preget av hodedueller, feilpasninger og unøyaktighet.

Men ettersom Ranheim leverte en solid defensiv omgang gikk lagene til pause på stillingen 0–0.

Ranheim sjokkerte bergenserne

Det tok bare fem minutter før Brann skapte en stor sjanse i den andre omgangen. Nok en gang var det Gilli Rólantsson som holdt på å sende hjemmelaget i ledelsen.

Etter fint spilt havnet ballen ute hos kantspilleren, Ranheim-spillerne var borte og han trengte bare å overliste Barli. Men sisteskansen til Ranheim hang med på notene, og hadde ingen problemer med å redde en ganske svak avslutning fra Rolantsson.

Hommedal, Marit / NTB scanpix

I likhet med den første omgangen var det Brann som tok kommandoen. Ranheim lå lavt og så etter kontringsmuligheter. De var det få av.

Så helt ut av ingenting gikk Ranheim opp i angrep mot et Brann-lag i ubalanse. Eirik Valla Dønnem spilte opp mot Adrián López, som la igjen til Reginiussen, han tok med seg ballen på første berøring og spilte tilbake til spanjolen. Så lurte Reginiussen seg bak Brann-kaptein Vito Wormgoor, og kom alene med Håkon Opdal. Da satset han alt og la ballen sikkert i det lengste hjørnet. Dermed tok et effektivt Ranheim ledelsen helt mot spillets gang i Bergen.

Pumpet baller inn i boksen

Etter 75 minutter gikk Kristoffer Løkberg av banen for Brann, den tidligere Ranheim-spilleren sang for øvrig for full hals da «Bergens nasjonalsang» «Nystemten» ble spilt av før kampstart.

Inn kom Azar Karadas. Da forsto man fort hva taktikken til Brann ble de siste 15 minuttene. Antallet lange baller inn i Ranheims boks økte, og til tross for at både Karadas og Wormgoor var inne i boksen, klarte ikke hjemmelaget å utfordre Even Barli.

Det skjedde ikke så mye mer i kampen. Dermed tok Ranheim tre ekstremt viktige bortepoeng med seg hjem til Trondheim.