Roberto Firmino ble igjen matchvinner da Liverpool slo Flamengo i VM-finalen for klubblag lørdag kveld.

Liverpool-kaptein Jordan Henderson løfter pokalen etter finaleseieren i klubb-VM. Foto: IBRAHEEM AL OMARI / REUTERS / NTB SCANPIX

Liverpool – Flamengo 1–0 e.o.

Det ble en dramatisk finale i Qatar. Straffespark til Liverpool ble trukket tilbake på overtid i 2.-omgang etter en videosjekk, ekstraomganger og til slutt en brasilianer som ble avgjørende i klubb-VM for andre gang på få dager.

Roberto Firmino ble den store helten da han scoret kampens eneste mål i den første ekstraomgangen. Det er første gang Liverpool vinner turneringen.

– Det føles bra, og det var en interessant kamp. Vi skulle nok ha scoret et par mål til, og vi forsvarte oss godt. Det er fint å vinne et nytt trofé, sa lagets kaptein Jordan Henderson i et intervju etter kampen.

Med lørdagens triumf har Liverpool vunnet alt et engelsk lag kan vinne. VM-pokalen var den eneste storklubben manglet. Riktignok har ikke rødtrøyene blitt seriemestere i Premier League-æraen, men er bokført med 18 ligatrofeer.

Liverpool tok seg til finalen etter å ha slått Monterrey 2–1 onsdag. Firmino ble matchvinner 18 sekunder på overtid.

Brasilianske Flamengo vant på sin side 3–1 over Al-Hilal i semifinalen.

Roberto Firmino og Virgil van Dijk jubler etter førstnevntes 1–0-scoring. Foto: IBRAHEEM AL OMARI / REUTERS / NTB SCANPIX

Forrykende start

Liverpool kvalifiserte seg for klubb-VM etter at laget vant Champions League-finalen i Madrid.

Midtstopper Virgil van Dijk var tilbake fra start etter at han sto over semifinalen tidligere i uken grunnet sykdom.

Den engelske klubben gikk ut i et forrykende tempo i finalen. Allerede etter 40 sekunder kunne Roberto Firmino gitt Liverpool ledelsen. Han ble spilt nydelig gjennom i bakrommet, men avslutningen fra 10–11 meters hold gikk over.

Etter fire minutters spill var det Naby Keita sin tur. Mohamed Salah kjempet til seg ballen innenfor Flamengos 16-meterfelt og la tilbake til Keita. Skuddet gikk imidlertid over mål fra midtbanespilleren.

Liverpool fortsatte å dominere banespillet, men Flamengo kom mer med i kampen – dog uten å skape de store farlighetene.

Brasilianernes venstreving, Bruno Henrique, skapte etter hvert store problemer for Trent Alexander-Arnold på høyresiden. Drøyt halvveis ut i omgangen kom Henrique seg fri, men skuddforsøket ble blokkert av midtstopper Joe Gomez.

– Det er fare hver gang han er på ferde, sa ekspertkommentator Thomas Myhre på VGs sending.

Resten av omgangen forløp seg uten de store mulighetene til noen av lagene. Dermed sto det 0–0 til pause.

Flamengos Bruno Henrique skapte store problemer for Liverpools Trent Alexander-Arnold i 1.-omgang. Foto: CORINNA KERN, REUTERS / NTB SCANPIX

Reddet av VAR

Allerede etter to minutter av 2.-omgang fikk Roberto Firmino en kjempemulighet. Han ble spilt fri av Jordan Henderson, men skuddet fra den brasilianske angriperen gikk på innsiden av stolpen og ut.

Liverpool fortsatte å trykke på. Drøye minuttet senere var det Mohamed Salah sin tur. Trent Alexander-Arnold la inn fra høyresiden. Avslutningen fra egypteren gikk én meter utenfor.

Litt mot spillets gang kunne Flamengo scoret kampens første mål etter åtte minutters spill i 2.-omgang. Storscoreren Gabriel Barbosa fyrte løs fra 13–14 meter, men Liverpool-keeper Alisson Becker slo skuddet til hjørnespark.

Liverpools Alex Oxlade-Chamberlain måtte forlate banen med skade kvarteret før full tid etter et solid overtråkk.

Alex Oxlade-Chamberlain tråkket over og måtte forlate banen. Foto: IBRAHEEM AL OMARI, REUTERS / NTB SCANPIX

Fem minutter før slutt var det Jordan Henderson som fikk muligheten til å avgjøre. Etter noen fine kombinasjoner mellom Sadio Mané og Mohamed Salah, endte ballen hos den engelske midtbanespilleren. Skuddet ble mesterlig reddet av Flamengo-keeper Diego Alves.

40 sekunder på overtid ble Liverpool tildelt straffespark. Sadio Mané ble spilt gjennom, og ble tilsynelatende taklet bakfra av Rafinha i skuddøyeblikket. Etter en VAR-sjekk som tok flere minutter, ble imidlertid avgjørelsen trukket tilbake.

– Dette er i mine øyne smått sprøtt. Jeg mener Liverpool blir frarøvet en åpenbar scoringsmulighet, sa Thomas Myhre.

De siste overtidsminuttene ebbet ut, og kampen gikk til ekstraomganger.

Flamengos spillere flokket seg rundt dommeren etter tildelingen av straffesparket på overtid av 2.-omgangen. Men straffe ble det ikke etter en VAR-sjekk. Foto: CORINNA KERN, REUTERS / NTB SCANPIX

Firmino-scoring

Ni minutter ut i den første ekstraomgangen skulle det lykkes for rødtrøyene. Jordan Henderson satte i gang en kontring. Sadio Mané spilte videre fri Roberto Firmino. Han vendte bort keeper Diego Alves og en forsvarer før han satte ballen i det åpne målet. 1–0.

Ett minutt før slutt i den andre ekstraomgangen fikk Flamengo en stor mulighet til å utligne. Innbytter Lincoln fikk stå alene i feltet og styrte et innlegg over mål fra seks–sju meters hold.

Liverpool-spillere i ekstase etter Firminos scoring. Foto: IBRAHEEM AL OMARI / REUTERS / NTB SCANPIX

Men flere scoringer ble det ikke, og Liverpool-spillerne kunne til slutt slippe jubelen løs for 1–0-seieren.

– Skulle ett lag vinne før det gikk til straffesparkkonkurranse, synes jeg det er helt greit at det ble Liverpool, sa fotballekspert Petter Veland i VG-studioet etter kampen.

Monterrey vant for øvrig VMs bronsekamp. Laget slo Al-Hilal på straffer etter at det sto 2–2 ved full tid.

