NISO med full Haaland-støtte: – Jeg føler for å ta ham i forsvar

ULLEVAAL (VG) NISO-sjef Erlend Hanstveit synes det blir galt å kritisere Erling Braut Haaland for å ha valgt Manchester City – en klubb der eierne beskyldes for grove menneskerettighetsbrudd.

fullskjerm neste PÅ FELTET: Erling Braut Haaland på trening på Ullevaal onsdag. Ståle Solbakken (t.h.) gir instrukser. Ved siden av Haaland står Pål Fjelde, som er en del av analyseteamet. 1 av 5 Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Under onsdagens pressekonferanse måtte Haaland igjen forsvare eget klubbvalg. NRK stilte følgende spørsmål:

– Eierne i Manchester City beskyldes for massive menneskerettighetsbrudd og for å fengsle egne innbyggere. Du spiller nå for Manchester City. Hva tenker du om eierne i klubben du representerer?

– Jeg har aldri møtt dem, så jeg kjenner de ikke sånn. Det er ganske kraftige beskyldninger du kommer med der. Når du sier det på den måten, kan jeg ikke annet enn å ikke si så mye om det. Jeg synes det blir litt for drøye ord der, svarte Haaland.

Erlend Hanstveit, forbundsleder i NISO (Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon), er særdeles glad for at diskusjoner om menneske- og arbeidstakerrettigheter har skutt fart i idretten.

– Men jeg føler for å ta Haaland i forsvar på denne, sier han.

– Vi må være forsiktig med å stille enkeltspillere for mye til ansvar for det som foregår i internasjonal fotball. I dette tilfellet handler det om hvilke krav Premier League stiller til klubbenes eiere, og det er et spørsmål for ledelsen i Premier League og i klubborganisasjonen. Det er der skytset må rettes, mener Hanstveit.

Arve Hjelseth, førsteamanuensis i idrettssosiologi ved NTNU, omtaler det som «et teater» når journalister stiller spørsmål av typen NRK gjorde.

– Man vet omtrent hvordan svaret blir. Men det er sunt at dette synliggjøres i offentligheten, spesielt siden han i tillegg er på alt av nettaviser bare han slår en målgivende pasning, påpeker Hjelseth.

– Hvor mye ansvar bør legges på enkeltspillere?

– Det er ganske begrenset hva enkeltspillere kan gjøre hvis man vil fortsette i klubben sin. Det de kan gjøre, er å ikke spille for sånne klubber. Når han spiller for City blir han automatisk en politisk aktør, gjennom at han bidrar til legitimering av sportsvasking av tvilsomme regimer, som toppfotballen dessverre er blitt gjenstand for.

– Det er utvilsomt mange som mener at han gjennom sin status kan bidra til å rette søkelys på problematiske sider ved fotballen. Men fotballen har blitt sånn, og da er det ingen grunn til å «henge» Haaland.

Arve Hjelseth, førsteamanuensis i idrettssosiologi.

City eies av sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan, som er visestatsminister i Abu Dhabi i De forente arabiske emirater.

– Haaland og Norge har vært tydelige med å ta del i kollektive markeringer, og har vært et foregangsland i markeringer mot Qatar. Det er jo ganske solide markeringer, som har litt å bety. Det er å ta et standpunkt. Jeg tror det er lett å undervurdere det, sier Hanstveit.

– Haaland fikk litt kritikk for å ikke være så delaktig, for eksempel ved at han stilte seg litt bak og ikke holdt i banneret?

– Ja, men igjen: Om han holder i banneret eller ikke, han sto der og stilte seg bak det. Det var markeringer som ga gjengklang i Fotball-Europa.

Hanstveit synes et kollektivt engasjement er det eneste man kan kreve av unge spillere – hvis man kan kreve noe i det hele tatt.

– Erling Braut Haaland er et fantastisk forbilde. På banen er det fair play og et smil om munnen. Det er ingen stygge triks. Og det er det som er innenfor jobben hans – og ikke å delta i storpolitiske debatter.

– Bør han likevel tåle å få et sånt spørsmål på en landslagssamling?

– Jeg vet ikke om jeg skal si at han må tåle det, men jeg tror alle landslagsspillere er mer bevisst på disse spørsmålene – og de har markert sine synspunkt om menneske- og arbeidstakerrettigheter på en god måte.

