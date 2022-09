AFP: Pogba hevder han har blitt utpresset for 130 mill.

Fotballstjernen Paul Pogba (29) hevder han har blitt utpresset for 130 millioner kroner, ifølge AFP.

Paul Pogba under fotball-VM i Russland i 2018.

Publisert Publisert Nå nettopp

En av de mistenkte er Pogbas storebror Mathias. Han er nå pågrepet og tiltalt i saken.

– Vi kommer til å utfordre denne avgjørelsen, sier Mathias Pogbas advokat Yassine Bouzrou til den franske kringkasteren BFMTV.

Han insisterer på at hans klient ikke har begått noen straffbar handling.

Mathias Pogba innrømmer riktignok at han står bak en bisarr video publisert på nettet 27. august som lover «store avsløringer» om Juventus-spilleren.

Totalt fem personer i alderen 27 til 36 år er tiltalt i saken. De har sittet i varetekt siden tirsdag og onsdag.

Pogba hevder han er målet for en utpressing på rundt 130 millioner kroner. Utpresserne krever angivelig pengene for å ikke spre en video som er skadelig for fotballstjernen, ifølge AFP.

Flere personer, inkludert Pogbas mor, har allerede blitt intervjuet av politiet, sier en rettskilde til AFP.