Elkjøp trekker seg som VM-sponsor – gir bort reklameplass til Amnesty

Noen dager før VM sparkes i gang trekker Elkjøp seg som sponsor for TV 2. Elkjeden har bestemt seg for at den ikke vil være en aktiv og synlig sponsor under mesterskapet i Qatar.

BANNERE I QATAR: Slik ser noen reklamebannerne ut i hovedstaden Doha torsdag.

Det bekrefter Madeleine Schøyen Bergly, kommunikasjonssjef i Elkjøp Norge AS overfor VG.

– Vi har gjort løpende vurderinger i denne prosessen uten å ha konkludert, fordi vi ønsket å ha en løsning som ville ta hensyn både vår langsiktige samarbeidspartner TV 2 og våre egne verdier, skriver Schøyen Bergly i en e-post til VG.

Det innebærer at selskapet opprettholder investeringen på en del av de planlagte annonseplasser, men Elkjøp vil ikke markedsføre seg selv. Den plassen har man gitt til Amnesty.

– Vi har invitert Amnesty til å fylle disse. Det betyr at Amnesty blir synlige under mesterskapet på TV 2, slik at deres budskap blir hørt på en god måte. Vi valgte å gå i dialog med Amnesty under diskusjonene om hva som ville være rett å gjøre i avgjørelsen om å sponse VM-sendingene eller ikke, og har hatt en lang og god dialog med dem, sier Schøyen Bergly.

– Brudd på menneskerettigheter, LHBTI-personer som risikerer å bli arrestert og siktet - alt dette har jo vært kjent i flere år. Hvorfor reagerer Elkjøp først nå, tre dager før VM-starten?

– Vi valgte å gå i dialog med Amnesty under diskusjonene om hva som ville være rett å gjøre i avgjørelsen om å sponse VM-sendingene eller ikke og har hatt en lang og god dialog med dem, skriver Schøyen Bergly.

Schøyen Bergly fortelelr at det var naturlig å snakke med Amnesty - som har jobbet for å avdekke dårlige arbeidsforhold og brudd på menneskerettigheter i Qatar – som har pågått siden tildelingen av VM i 2010. Amnesty jobber nå for at det skal sikres kompensasjon til migrantarbeiderne, gjennom et kompensasjonskrav til FIFA og Qatar som ble sendt i mai 2022.

– Vi vil også bruke våre egne flater til å synliggjøre vår sterke avstand mot brudd på menneskerettigheter. Vi har tidligere sendt et åpent brev til FIFA, hvor vi uttrykker forventning om at FIFA oppretter et fond for å kompensere migrantarbeidere, i tråd med Amnestys krav, på lik linje med andre offisielle sponsorer, skriver Schøyen Bergly og fortsetter:

– Som markedsleder har vi et stort samfunnsansvar, derfor så vi det som helt naturlig og ikke minst rett, å tilby Amnesty våre annonseplasser for å nå ut med sine budskap om sitt viktige arbeid for oppreising til de mange som er grovt berørt av bruddene på menneskerettighetene i Qatar.

Elkjøp er klar på at man tar kraftig avstand fra brudd på menneskerettigheter som er avdekket «og for å bruke stemmen vår til å vise hvor vi står, sammen med migrantarbeiderne og deres familier for at de skal få kompensasjonen de har krav på», heter det.