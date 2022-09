Kjempet for livet – nå kjemper hun for 750.000

Rett før jul kjempet Amanda Robertsen (27) mot døden på Ullevål sykehus. Nå skal hun kjempe for pokalen og 750.000 kroner sammen med hingsten M.H. Hot Cash.

OPS! Amanda Robertsen og familiehesten M.H. Hot Cash er klar for det meste prestisjefylte løpet for treårige hester. Det går på Bjerkebanen i helgen.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Det handler om Norges største løp for treårige travhester, det prestisjefylte kriteriet, som tidligere er vunnet av noen av historiens mest kjente hester og kusker.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse, sier hun til VG.

– De ringte fra Ullevål sykehus og sa at de ikke visste om de kunne redde henne, forteller mamma Kate Robertsen.

– De skulle ringe da operasjonen var over, men det glemte de. Så vi visste ikke hvordan det hadde gått. Om hun var i live eller død.

Vi spoler tilbake til 16. desember. Amanda Robertsen er på Forus mellom Sandnes og Stavanger. Hun deltar i et montéløp (sitter på hesten og rir i stedet for å sitte i en sulky).

Akutt syk

– Jeg ble akutt dårlig der, men tok første fly tilbake til Oslo. Jeg trodde det var en matforgiftning. Utpå kvelden fant jeg ut at jeg kanskje burde oppsøke legevakten. De sendte meg videre til gastroavdelingen på Ullevål. De tok CT og fant ut hva som var skjedd: Magesekken hadde løsnet og gått opp i brystet. Den fikk ikke blod. Da gikk det fort. Jeg ble hasteoperert på morgenen.

Amanda Robertsen forteller at magesekken hennes er «skrudd av». Det er bare en liten bit som produserer magesyre. Og tynntarmen er flyttet.

Amanda Robertsen og M.H. Hot Cash.

– Jeg må spise oftere enn før. Og planlegge. Og maten skal helst være lettfordøyelig. Og kullsyre fungerer dårlig.

Hesten ble faktisk en viktig del av reisen tilbake til et normalt liv etter operasjonene.

– Han fikk meg opp av sofaen og ned i stallen. I starten var det mitt store mål for dagen, forteller hun.

Oppvokst med hest

Familien hjemme i Leksvik begynte med hest da Amanda var fem år.

– Siden har det bare ballet på seg.

Hun kjørte ponni første gang som fem åring og som 16-åring var hun gammel nok til å sitte i sulkyen og kjøre sitt første offisielle løp. Det var et rekruttløp på Leangen. Siden har hun flyttet til Oslo og jobber faktisk i Norsk Rikstoto (i markedsavdelingen) og rir og kjører travhester på fritiden.

Og hun er enda bedre kjent for montéløp enn å sitte i sulkyen i «vanlig» trav.

Nå er det altså dags for Norsk Travkriterium. Hun er både oppdretter, trener og kusk på familiehesten M.H. Hot Cash.

– Vi er underdogs, sier hun om hingsten og seg selv.

– Vi har et ganske dårlig startspor, og han er den minst rutinerte i feltet. Det var ikke mange som trodde at vi skulle kvalifisere oss til finalen. Men vi viste i kvalifiseringen at vi kan være godt med. Jeg har ingen store ambisjoner, men drømmer selvfølgelig!

De beste tre- og fireåringene for varmblods- og kaldblodshester skal kjempe om en plass i historiebøkene og store pengepremier på Bjerke denne helgen.