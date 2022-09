Dortmund-sjef: – Haaland-saken ble en belastning

Det massive overgangskjøret rundt Erling Haaland tæret på Borussia Dortmund, skal vi tro sportsdirektør Sebastian Kehl (42).

Etter mer enn et år med rykter, Twitter-meldinger, spekulasjoner og støy ble det endelig klart at Erling Haaland forlot Borussia Dortmund til fordel for Manchester City i sommer. Prisen var på 60 millioner Euro på grunn av en utkjøpsklausul, en sum som blir sett på som et kupp for den engelske klubben.

Han forlot den tyske klubben som en helt blant supporterne etter å ha scoret 22 mål i Bundesliga i sin siste sesong, selv med mange kamper ute på grunn av skade. Før det hadde han bøttet inn mål både i hjemlig liga og Champions league for de gule.

Dortmund ville garantert beholdt nordmannen om de kunne. I et intervju med Bild sier sportsdirektør Sebastian Kehl at det likevel var greit at Haaland dro.

– Til slutt må man erkjenne: Uansett hvor mye vi likte Erling og så mye suksess han hadde med oss. Til slutt ble saken en belastning, i garderoben, i klubben og rundt, sier Kehl.

Overgangssagaen og overskriftene om deres store stjerne overskygget alt, ifølge sportsdirektøren.

– Det var lite vi kunne gjøre med det. Nesten alt handlet om han fra utsiden og skygget over for andre temaer som kunne være viktige. Til slutt var timingen av overgangen riktig for begge parter, sier Kehl som er kjapp med å tillegge:

— Vi er alle glade for at Erling fortsetter å ha suksess. Han er en skikkelig fin fyr.

15. september blir en spesiell dag for Erling Haaland.

Da møtes hans nye klubb Manchester City Borussia Dortmund på hjemmebane i Champions League.