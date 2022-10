John Carew klar for to uker i tingretten

Tirsdag starter rettssaken der den tidligere fotballspilleren John Carew er tiltalt for å ha unndratt 5,4 millioner kroner i skatt.

– Jeg har selvsagt ikke unndratt skatt med vitende og vilje, sa John Carew i en pressemelding etter at tiltalen ble tatt ut i april i år.

Tirsdag starter en to uker lang rettssak i Oslo tingrett der den tidligere fotballspilleren er tiltalt for uaktsomt grovt skattesvik for årene 2014–2016 og forsettlig grovt skattesvik for årene 2017–2019. Til sammen mener Økokrim at han unndro 5.422.206 kroner i skatt mellom 2014 og 2019.

Det var i juni i fjor det ble kjent at Økokrim etterforsket Carew etter at Skatteetaten anmeldte ham. Carew var anmeldt for å ha gitt uriktige opplysninger i skattemeldingen om inntekten og formuen sin i Norge og i utlandet.

VITNER: En hel dag er satt av til Per A. Flods forklaring. Her er agenten sammen med Carew i 2018.

– Min klient bestrider deler av tiltalen som er tatt ut mot ham. Han har ikke handlet med forsett, men i god tro og på basis av uriktige skatteråd fra sin rådgiver og advokat Per Flod, noe vi også har gjort klart i dialogen med Økokrim, sa Carews forsvarer, advokat Berit Reiss-Andersen, da tiltalen ble kjent.

Hun sier at de uriktige skatterådene hun mener at Carew har fått, har ført til at han feilaktig har trodd at han var skattemessig bosatt i Storbritannia.

– Han har også hele veien vært tydelig på at han ønsker å gjøre opp for seg, sa hun.

Per A. Flod var i mange år Carews agent, og de to har også samarbeidet blant annet om eiendomsinvesteringer etter at Carew la opp som fotballspiller.

Ifølge TV 2 er det satt av en hel dag til Flods forklaring under rettssaken i Oslo tingrett.

– Jeg har ingenting å si nå, det blir rettssak så da vil jeg si det jeg har å si i retten og bare der, sa Flod til VG i april.