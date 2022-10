Riise fyrer løs mot NFF: – Amatørmessig

Avaldsnes-trener John Arne Riise er i harnisk etter at Norges Fotballforbund har satt opp den ene kvalikkampen så sent som 19. november.

OPPGITT: John Arne Riise er ikke fornøyd med valg av datoer for kvalikkampene om videre spill i Toppserien.

Som VG meldte mandag kveld spilles de to avgjørende kvalifiseringskampene mellom Avaldsnes og Øvervoll Hosle slik:

Lørdag 5. eller søndag 6. november kl. 13.00: Øvrevoll Hosle-Avaldsnes

Lørdag 19. november kl. 13.00: Avaldsnes-Øvrevoll Hosle

Dette får Riise til å rase på Instagram-story:

– Bare å gratulere NFF med amatørmessig håndtering av kvalikkampen. To uker mellom første og andre kamp. Stor sannsynlighet for at vi ikke får bruke vår gressmatte så sent på året. Vi mister da vår fordel, skriver treneren.

NFF ønsket opprinnelig at den første kampen skulle gå allerede førstkommende torsdag i Oslo, mens returkampen etter planen skulle spilles søndag 6. november på Karmøy.

– Ingen av lagene har godkjent flomlys, så vi kan ikke kjøre kampene i ukedager. I tillegg har Avaldsnes tre spillere som er uttatt på ulike landslag, som skal spille i perioden etter førstkommende helg, og på grunn av det blir ikke kamp to før 19. november, forklarte Knut Bjørn Nordheim, arrangementskonsulent i NFF, i et intervju før Riise kom med kritikken.

Avaldsnes ble nummer seks i sluttspillet i Toppserien. Øvrevoll Hosle vant sluttspillet i 1. divisjon. Sammenlagtvinneren spiller i Toppserien neste sesong.

– Øvrevoll kan ikke spille ukedag, som det var satt opp fordi de ikke får spillere fri fra skolen. Skolen vil heller ikke frigjøre garderober til kamp hvis den spilles på dagtid. Da spør jeg – er det bredde eller toppfotball vi driver med? melder Riise sarkastisk.

Han fortsetter:

– Her leter vi etter likestilling og at man skal opptre profesjonelt. NFF har visst i mange uker at det er Øvrevoll som skulle spille kvalik. Ikke gjort noe med dette før i dag.

– Hvorfor kan man ikke være pliktig til å følge de datoene som var satt opp opprinnelig? Er klubben sin plikt å ha spillere klare på oppsatt dato. Dette kalles toppfotball! Men håndteres på amatørnivå.

Sverre Nordby, daglig leder i Øvervoll Hosle, ser saken på en litt annen måte.

– Jeg tenker at NFF har vært ganske flinke. De har snakket med oss og Avaldsnes for å få til en setting som passer begge klubber og ivaretar fair play. Vi har fått kampene slik vi ønsket. Viktige kamper er best å plassere i helg. Vi har masse utfordringer med kamp på dagtid i ukedager, sier Nordby og minner om at det meste må gjøres på dugnad i hans klubb.

– Han (Riise) uttaler at NFF er amatører, men det er i hvert fall vi, som har laget fullt av studenter og trenere i fulle jobber, legger han til.

Knut Bjørn Nordheim, arrangementskonsulent i NFF, har ikke besvart VGs henvendelse etter at Riise reagerte på oppsettet.

Han forklarte tidligere mandag hvorfor NFF falt ned på sin avgjørelse.

– Vi har vært i dialog med klubbene i dag. Vi har landet på at den første kampen går i helgen, og så har vi overlatt til Avaldsnes å bestemme om den skal gå lørdag eller søndag, slik at de får undersøkt hva som gir de best reise, fortalte han.

– Kan det bety banetrøbbel for Avaldsnes når den avgjørende kampen går så sent på året?

– De neste ti dagene ser været greit ut, det skal være 11–12 grader, men historisk kan det være en utfordring for Avaldsnes.