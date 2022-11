Hergeirsson svarer Sveits-treneren: – Kunne fått 10 mål til i baken

LJUBLJANA (VG) Sveits-trener Martin Albertsen mener å ha avslørt en svakhet i det norske forsvarsspillet. Thorir Hergeirsson svarer at dansken skal være glad laget hans ikke slapp inn bortimot 50 mål.

I VERKTØYKASSEN: Thorir Hergeirsson opplyser at Norge også har trent å spille med syv mot seks-spillere i angrep.

Norge vant EM-kampen hele 38–21, men Albertsen påpekte etterpå til VG at Sveits «var 20 ganger alene med de norske målvaktene».

– Sveits slapp inn nesten 40 mål og kunne fått 10 mål til i baken om vi hadde «makset», svarer Thorir Hergeirsson.

Mens Sveits var opptatt med å bytte inn keeperen igjen, surret Norge bort en god del baller i kontringsfasen.

– Da ville jeg (som trener) ha tittet på den delen av spillet. Det synes jeg det er rart at ikke flere trenere gjør, sier Hergeirsson med adresse Albertsen.

Sveits-treneren tok konsekvent ut egen keeper og satte inn en utespiller når Sveits hadde ballen i angrep.

Dermed angrep de med syv angrepsspillere mot Norges seks forsvarsspillere. Sveits skapte på den måten uvanlig mange åpne sjanser mot de norske verdensmesterne.

LEDER SVEITS: Martin Albertsen brukte en ekstrem taktikk mot Norge søndag.

– Etter å ha sett dette tror jeg flere kommer til å bruke denne taktikken mot Norge, sa erfarne Martin Albertsen til VG søndag.

Thorir Hergeirsson avfeier ikke at Sveits skapte mange åpne sjanser.

– Dette er en del av spillet. Det ville være rart om de ikke kom til sjanser når et lag spiller syv mot seks i 60 minutter. Synes du ikke det? spør Hergeirsson VG.

Men han synes ikke det var dramatisk i en kamp Norge vant med 17 mål.

– Vi har noe å jobbe med der. Vi har noe å jobbe med i alle faser av spillet, sier landslagssjefen.

Thorir Hergeirsson gjør det klart at Norge også kan komme til å sette inn en ekstra angrepsspiller når det gjelder i EM.

– Vi har øvd inn noe syv mot seks-spill. Det er viktig å ha i verktøykassen. Det er ting som vi kan ta frem om andre ting ikke går.

– Om det lugger litt?

– Ja, svarer Hergeirsson.

Keeper Silje Solberg-Østhassel avverget åtte åpne Sveits-sjanser i den omgangen hun spilte søndag.

– Det var god trening. Vi kommer til å møte mer syv mot seks. Mot Danmark og Sverige blant annet, mener banens beste mot Sveits. Hun kalte søndag syv mot seks-spillet for «kjedelig håndball» og fikk anbefalt av Albertsen å jobbe for å forandre håndballens regelverk.

– Det er del av gamet. Det er helt fair å bruke det. Ingen tvil om det, sier Silje Solberg-Østhassel.

Viaplay-ekspert Gunnar Pettersen mener at det også finnes en ekstra årsak til keeperne ikke liker «syv mot seks».

– Jeg tror ikke det er en målvakt i verden som liker den regelen. Det ødelegger deres redningsprosent, sier den mangeårige sjefen for det norske herrelandslaget.

– Jeg har sammen med flere andre vært veldig motstander av syv mot seks-spillet. Jeg synes ikke det gagner håndballen. Hvis det spilles riktig så har du etter hvert ikke bruk for fintende spillere. Det er et rent pådragsspill uten finter. Vi synes det er gøy å se på (Henny) Reistad og (Stine Bredal) Oftedal. Det er jo herlig å se dem dra igjennom etter finter, sier Pettersen og legger til at han synes «det er drit kjedelig å se ball etter ball i åpent mål uten målvakt».

Norge møter Ungarn i siste kamp i gruppespillet tirsdag kveld. De tapte for Kroatia søndag.

– Ungarn har gode spillere. Men så må vi se på hvordan de spiller sammen. Det er jo veldig mange av dem som ikke gjort mye av det før, sier Katrine Lunde. Lagets store stjerne Katrin Klujber underpresterte kraftig med å bomme på samtlige seks skudd mot Kroatia.

– Det er farlig. For plutselig er det motsatt, advarer Lunde som slapp inn seks mål fra nettopp venstrehendte Klujber tidligere i høst. Vipers spilte 26–26 mot FCT. Men Katrine Lunde mener Norge skal slå denne utgaven av Ungarn.

– Vi bør vinne, slår hun fast.