Mvuka klar for Lorient – lånes tilbake til Bodø/Glimt

Bodø/Glimt-juvelen Joel Mvuka (20) melder overgang til fransk fotball, men ikke før til sommeren.

BEKREFTET: Joel Mvuka er klar for fransk fotball fra og med neste sesong.

Tirsdag kveld, noen timer før det internasjonale overgangsvinduet stenger, bekrefter Bodø/Glimt at de har solgt Joel Mvuka (20) til den franske klubben Lorient. Nordlendingene får imidlertid beholde 20-åringen på lån frem til sommeren.

– Å komme til Frankrike, blant de fem største ligaene i Europa, er nok et fint steg i min unge karriere. Jeg er stolt over å signere for Lorient. Det er en klubb som stoler på unge spillere og spiller attraktiv fotball, sier Mvuka til Lorients hjemmesider.

Ifølge TV 2 er Glimt garantert 60 millioner kroner for Mvuka.

Mvukas tidligere klubb Åsane har en videresalgsavtale på 20 prosent av nettosummen, ifølge VGs opplysninger. I tillegg skal bergensklubben ha solidaritetsmidler på fem prosent. I sum vil dette utgjøre store penger målt mot budsjettet til bydelslaget fra Obosligaen.

Mvuka gikk fra Åsane til Bodø/Glimt i 2021. Glimt har betalt dem omtrent to millioner i overgangssum og senere bonuser for vingen.

Bergenseren noterte seg for 11 målpoeng i løpet av 26 seriekamper i fjorårets sesong.