Kristoffersen gikk glipp av rekord – Braathen fortsatte eventyr-sesongen

Henrik Kristoffersen (27) hadde muligheten til å bli tidenes mestvinnende i Schladming, men en svak 2. omgang ødela. Lucas Braathen (22) sikret derimot sin fjerde strake slalåm-pallplass.

En skuffet Kristoffersen må innse at det kun ble 11. plass i Schladming

– Unødvendig. Sånn er det, sier Henrik Kristoffersen, tydelig skuffet, til TV 2.

Han ledet med 0,77 sekunder før han satt ut som sistemann i finalen. Men en stor feil gjorde at det ble en skuffende 11. plass for Kristoffersen. Han var særlig misfornøyd med midtpartiet og avslutningen på andre omgang.

– Her mister jeg hodet. Jeg skjønner at jeg er så langt bak at jeg taper, sier Kristoffersen mens han ser sin egen andre omgang på direkten.

Den franske OL-vinneren Clément Noël kunne til slutt juble for seier og «Marseillaisen MarseillaisenDen franske nasjonalsangen.» ble spilt av i målområdet for hans ære. Nöel vant foran Ramon Zenhäusern og Lucas Braathen.

Kristoffersen må fortsatt dele Schladming-rekorden med Benjamin Raich, begge har fire seirer under flomlyset i prestisjerennet.

Resultater i Schladming-slalåmen 1) Clément Noël, Frankrike 1.48,97 (54,96-54,01), 2) Ramon Zenhäusern, Sveits 1-49,04 (54,85-54,19), 3) Lucas Braathen, Norge 1.49,35 (54,76-54,59), 4) Manuel Feller, Østerrike 1.49,42 (54,40-55,02), 5) Loïc Meillard, Sveits 1.49,57 (54,49-55,08), 6) Atle Lie McGrath, Norge 1.49,92 (55,92-54,00), 7) Kristoffer Jakobsen, Sverige 1.50,06 (56,43-53,63), 8) Alexander Steen Olsen, Norge 1.50,13 (56,64-53,49), 9) Fabio Gstrein, Østerrike 1.50,16 (56,43-53,73), 10) Timon Haugan, Norge 1.50,20 (55,63-54,57). Øvrige norske: 11) Henrik Kristoffersen 1.50,30 (54,19-56,11), 13) Sebastian Foss Solevåg 1.50,87 (56,40-54,47).

Etter tredjeplass i sitt aller første «Night Race» danset en smørblid Lucas Braathen foran folkehavet i Østerrike. 22-åringen har nå vært på pallen i de siste fire slalåmrennene.

– Pallen i Schladming, det er så fett, roper Braathen i intervju med TV 2.

– Jeg trodde ikke det skulle holde. Det var veldig vanskelig i bakken her, og jeg er litt skuffet over feilene. Men det blir for dumt å ikke hylle dette publikumet og den stemningen som er her, forklarer Braathen.

Lucas Braathen fortsetter sin enorme sesong.

Selv om seieren glapp, var laginnsatsen fenomenal: 3. plass Lucas Braathen, 6. Atle Lie McGrath, 8. Alexander Steen Olsen, 10. Timon Haugan, 11. Henrik Kristoffersen og 13. Sebastian Foss-Solevåg.

– Det er så fett å være en del av, jeg har nesten ikke ord. Lille Norge, vi klarer det, sier Braathen.

Alexander Steen Olsen imponerte stort og var raskest av alle i 2. omgang. Det holdt til å kjøre seg opp 11 plasser til karrierebeste med en 8. plass.

– Det er utrolig fett å gjøre det her i Schladming, sier Steen Olsen.

Torsdag er det storslalåm i Schladming.