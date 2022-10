Aalesund snudde til seier mot Viking: Skaffet seg pusterom ned til kvalikplass

(Aalesund – Viking 2–1) Hjemme mot Viking jaktet Lars Arne Nilsens menn en større luke ned til kvalikplass.

Etter å ha tapt tre av sine fem siste kamper i Eliteserien, gikk Aalesund inn i kampen mot Viking, som hadde samme statistikk, med en 12. plass på tabellen og en luke på tre poeng ned til Sandefjord på kvalikplass.

Målet var å doble den, og det gikk nesten for hjemmelaget. For etter 90 minutter mot Viking på Color Line Stadion er luken ned til kvalikplass på fem poeng med seks kamper igjen å spille.

Det etter at det lenge så ut til at Sandefjord skulle stikke av med tre poeng mot Sarpsborg 08, men hvor kampen endte med 1–1 og poengdeling.

– Vi skal fighte videre. vi skal gjøre alt vi kan for å fornye den kontrakten, sier en tilsynelatende lettet Nilsen til Discovery+.

For der hvor det endte med en etterlengtet opptur, så det tidlig i den andre omgangen mørkt ut for hjemmelaget.

Etter en førsteomgang hvor det skjedde null, niks og nada, fikk Viking straffe drøye ti minutter ut i den andre omgangen.

Zlatko Tripic var sikker som banken og banket inn 1–0 til gjestene. Men istedenfor å legge seg ned, svarte hjemmelaget, og det med bravur.

Fem minutter etter Tripic sin straffescoring gjorde nemlig Simen Rafn alt selv. Dro seg inn i Vikings 16-meter og curlet vakkert inn utligningen i det lengste hjørnet.

– Det var utrolig deilig. Vi gjør det vanskelig for oss når vi får straffe imot, men så synes jeg vi viser en utrolig karakter og vi gir ikke opp, sier Rafn til Discovery+.

Ti minutter senere pisket innbytter Gilbert Koomson ballen inn fra venstre. Innlegget gikk gjennom hele feltet og endte opp hos Petar Golubovic som helt upresset banket inn 2–1 og sørget for tre poeng.

I neste runde tar Aalesund turen til Grimstad for å møte Jerv.

For Viking sin del betyr søndagens tap én plass ned på tabellen til en syvendeplass.

– Vi er langt ifra vårt beste, så dette var utrolig skuffende, oppsummerer Vikings trener Bjarte Lunde Aarsheim overfor Discovery+.

Skuffelsen var også stor for Vikings kaptein Tripic, som i de siste seks kampene har ledet et lagt som kun har vunnet én gang. For utenom den ene seieren har det blitt én uavgjort og fire tap.

– Utrolig skuffende, et svakt Viking-lag i dag. Vi trodde vi skulle være mye mye bedre og ha samlet energi under denne landslagspausen. Vi har trent vanvittig godt, så det er utrolig skuffende, oppsummerer Tripic.

