Hovlands åpningsrunde stoppet av mørket – slet med puttene

PHOENIX (VG) Viktor Hovland fikk ikke fullføre 1. runde av Waste Management Phoenix Open torsdag på grunn av frost (!) i bakken i Arizona-ørkenen.

SLØSTE SJANSENE: Viktor Hovland hadde gode muligheter til å være helt i tetkampen i Phoenix Open, men bommet på flere «enkle» birdieputter.

Da hornene låt ett minutt etter solnedgang 18:07 lokal tid hadde Viktor Hovland nettopp slått et nydelig utslag på det 12. hullet på TCP Scottsdale-banen i Arizona.

«Du kan fullføre hullet», sa en av vaktene ved banen.

Men nordmannen satte to pegger som markører i greenen, og takket for seg. Det er kanskje ikke så rart.

For birdiemuligheten på det 12. hullet var 25-åringens fjerde på rad. På alle de tre foregående bommet han på «enkle» putter. Spesielt bommen på hull 11 fikk publikum til å gispe – han sneiet hullet på en putt som var under 1 meter.

Derfor ble det med 1 slag under par på de første 11 hullene torsdag. Hovland, Kim og Scheffler skulle egentlig slå ut 12.55 lokal tid, men frost i bakken – utrolig nok i ørkenen i Arizona – gjorde at alle flightene ble utsatt to timer. Dermed rakk aldri Hovland & co. å fullføre sin runde før det blir mørkt.

Nordmannen rømte fra media før noen rakk å stille et eneste spørsmål – og med tanke på at starttiden i morgen er 07.45 (15.45 norsk tid) så er nok det greit å prioritere hvile. Han har i alle fall en god sjanse til en pangstart fredag med en putt på cirka 1,5 meter for birdie.