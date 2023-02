Liten revansje for Sagosen og Reinkind

(Kiel - Kielce 32–29) Etter det bitre kvartfinaletapet i VM ble de spanske Dujshebajev-brødrene satt på plass i Champions League.

Harald Reinkind scoret fire og Sander Sagosen satte inn to da det polske Kielce ble slått. Daniel og Alex Dujshebajev herjet med Norge i kvartfinaledramaet som Spania vant etter fire ekstraomganger i januar. Med trenerpappa Talant på benken ble det tap i Tyskland. Niklas Ekberg dominerte kampen med åtte mål på like mange skudd for Kiel, men svensken ble ankelskadet syv minutter før slutt.

Sebastian Barthold og Kristian Bjørnsen dominerte med henholdsvis åtte og fem mål da Aalborg slo Pick Szeged 33–27. Elverum møter Barcelona på bortebane kl. 20.45.