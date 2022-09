Thriller for Ruud i US Open: Vant etter fire timer og 23 minutter

(Paul–Ruud 6–7, 7–6, 6–7, 7–5, 0–6) Casper Ruud (23) brølte i frustrasjon underveis i kampen, men han setter stadig nye rekorder. Nå skal 23-åringen fra Snarøya spille sitt livs første fjerderundekamp i US Open.

I NEW YORK: Casper Ruud på hard courten i US Open fredag kveld.

For etter en utrolig intens kamp, slo Ruud amerikanske Tommy Paul på hard courten i New York fredag kveld. Det ble fem sett og en maraton av en tenniskamp. Det var drama i fire sett. I femte sett var det «bare en mann på banen». Ruud tok siste sett 6–0.

– Drømmetennis! skriver far og trener Christian Ruud om det siste settet i en melding til VG natt til lørdag norsk tid.

For etter at de passerte fire timer ble det tydeligere og tydeligere at Ruud er den sterkeste spilleren av de to. Ruud så enormt bra ut til å ha stått så lenge på banen, mens Paul ble stadig mer preget. Ruud spilte ham sønder og sammen. Amerikaneren var ferdig. Det så ut som om han slet med å stå på benene.

– Det var helt ærlig en tøff kamp, som alle så. Jeg er så glad for å vinne på denne banen, sier Ruud til stadionintervjuer vist på Eurosport.

Ruud smilte fornøyd.

– Vi var jevne hele veien. I det femte settet spilte jeg noe av den beste tennisen jeg har spilt i år, og i denne turneringen, sier Ruud.

Nå skal han jobbe med å få kampen ut av kroppen før fjerderundekampen søndag.

– Jeg føler meg bedre enn jeg hadde fryktet. Jeg håper å være klar for søndag, sier Ruud.

Ruud møter Correntin Moutet (ranket som nummer 112) fra Frankrike i fjerde runde i Grand Slam-turneringen i New York.

Ruud har aldri kommet videre fra tredje runde i US Open. I 2020 sto italienske Matteo Berrettini i veien, men nå skal 23-åringen fra Snarøya spille om en kvartfinale.

MOTSTANDER: Tommy Paul fra USA.

Og det ble kok på Lois Armstrong-banen inne på Flushing Meadows i Queens. Den arenaen har plass til 14.000 tilskuere, og det så rimelig fullt ut etter hvert. Og foran femte og siste sett ljomet det: «Tommy, Tommy, Tommy» fra publikum. Han trengte støtten for dette var amerikanerens tredje fem-setter i turneringen.

Ruud åpnet strålende og ledet kjapt 4–1 på hard courten i New York, men plutselig våknet amerikaneren og ga seg ikke før det sto 4–4. Deretter fulgte de hverandre tett i settet.

Det endte i tiebreak. Der var Ruud til de grader best. Nordmannen hadde tre settballer på stillingen 6–3 i tiebreak, benyttet seg av den og tok første sett.

Det er varmt i New York. Og det kokte litt på banen også. Ruud viste frustrasjon flere ganger, men han tok seg sammen på mesterlig vis hele veien.

Andre sett ble uhyre spennende og underholdende. Den 25 år gamle amerikaneren hadde hjemmepublikum i ryggen. Kanskje kom det noe nerver over Ruud, han gjorde noen enkle feil som en dobbeltfeil på serve. Det ble et nytt tiebreak. Paul fikk to settballer, Ruud sto imot den første, men så servet amerikaneren settet hjem.

Det var en kamp for dem med gode nerver, for igjen ble det tiebreak. Paul hadde tre settballer i det tredje settet. Men Ruud var comeback-kid med enorm karakter og fokus. Ruud svarte med fire strake poeng, før han tok kveldens tredje tiebreak på mesterlig vis (7–2).

MEDISINSK TIME OUT: Casper Ruud tok av seg sko og sokk og fikk tær tapet under kampen. Kanskje var den noen blemmer. Ruud så ikke preget ut etterpå.

Det var alle følelser hos begge spillerne, glede, frustrasjon, oppgitthet, oppstemthet og litt sinne. Men Ruud viste enorm evne til fokus, og fikk klare beskjeder fra trenerpappa Christian Ruud på tribunen etter hvert som det begynte å dra seg til.

– Sterke ben hele veien, sterke ben, ropte pappa Ruud i det fjerde settet.

Dette var fjerde møtet mellom Paul og Ruud. Paul vant i 2017, mens Ruud slo amerikaneren i French Open i 2020 og i Australian Open i fjor.

Casper Ruud har hatt en eventyrlig sesong, i juni sto han i sitt livs første Grand Slam-finale. På grusen i Paris kom 23-åringen fra Snarøya til kort mot kongen av French Open, Rafael Nadal. Etterpå fikk han sitt livs ranking, som nummer fem i verden. Nå er Ruud nummer syv.

Med seier i tredjerunde sikret Ruud seg 2,78 millioner kroner i pengepremie. En kvartfinale gir 4,45 millioner kroner.

PS! US Open sendes på Discovery+.