Thingnes Bø har gått inn én mill. kroner på to uker

Johannes Thingnes Bø (29) har hatt sin beste sesongstart noensinne. Det betaler seg med over én million kroner i premiepenger på vel 14 dager.

EN ENER: Johannes Thingnes Bø jubler etter å ha gått i mål som vinner av jaktstarten i Hochfilzen på søndag. Torsdag vant han sprinten i Annecy.

Bortsett fra verdenscuppremieren på 20-kilometeren i Finland har 29-åringen vunnet samtlige fem renn samt vært på vinnerlaget i to stafetter.

Siden han også har startet i den gule og røde ledertrøyen har han gått inn 98.700 euro i premiepenger. Det er vel én million kroner. Trolig kan han plusse på 400.000 kroner til i bonuser fra utstyrsleverandører og sponsorer - og det er et forsiktig estimat.

Thingnes Bø klager ikke på betalingen - eller uttellingen.

– IBU (Det internasjonale skiskytterforbundet) er gode på premiepenger. Vi gir folk underholdning, vi reiser mye, går mange renn og det er mange som ser på oss. Det er veldig bra, sier 29-åringen etter nok en oppvisning med seieren på torsdagens sprint i franske Annecy.

I seiersrusen gleder han seg også over den nye og solidariske premiestigen til IBU som gjør at flere skiskyttere nå får betalt.

– Med den nye ordningen så får de 30 beste premiepenger. Da jeg kom inn i verdenscupen var det bare de 10 beste som fikk betalt. Det gjør at utøvere som av og til må betale en andel selv for å komme seg på renn kan bruke premiepenger til satsingen sin. Det har nok vært til stor hjelp for mange. Økonomien blir bra om du er blant de 30 beste.

Stillingen i verdenscupen sammenlagt etter seks renn

1. Johannes Thingnes Bø 479 poeng

2. Sturla Holm Lægreid 400

3. Emilien Jacquelin 281

4. Martin Ponsiluoma 244

5. Sebastian Samuelsson 223

Før lørdagens jaktstart, hvor han går ut en kjapp strafferunde foran Sturla Holm Lægreid og med 39 sekunder ned til Benedikt Doll, har Thingnes Bø seiersrekken 1–1–1–1–1. Det er bare Martin Fourcade (2016/17) og Ole Einar Bjørndalen (2006/2007) som kan vise til lignende statistikk.

– Det har vært en veldig bra sesongstart, og det har ikke vært så mye å utsette på den. Ting har gått virkelig bra og årsaken til det er mange.

Johannes Thingnes Bø har kort og godt blitt bedre på alt etter en fjorårssesong som ble avsluttet allerede etter OL i Beijing fordi han hadde behov for en lengre pause.

– Jeg fikk en «last» av motivasjon etter et litt dårlig fjorår. Det har ikke vært så mye å utsette på sesongstarten. Den har vært veldig bra, melder Thingnes Bø.

Sturla Holm Lægreid, som har vært nest best i Kontiolahti, Hochfilzen og Annecy torsdag, mener lagkameraten setter en ny standard.

– Han er litt mer på hugget enn han har vært på flere år og er klar for å sette en ny standard - slik han har vist så mange ganger før. Han er jo et naturtalent i skiskyting og har et enormt nivå som igjen har kommet til syne.

Så hva har endret seg siden forrige sesong? Det korte svaret er det meste.

Den største forskjellen er på liggende skyting hvor Thingnes Bøs treffprosent har gått fra 83 til 92. Det er en økning på ni prosentpoeng.

– Mye av svaret ligger der. Med en treffprosent på 92 ligger du bedre an tidlig i løpet og kan gå mer på tidene enn å stresse bakfra om du bommer. Det har gjort at det har blitt lettere å treffe på stående også, forklarer Johannes Thingnes Bø.

Stående skyting er forbedret med to prosentpoeng siden sist vinter, fra 84 til 86.

– Den skal det være mulig å forbedre ut i fra hvordan jeg har trent i år. Jeg er veldig fornøyd med skyting og skigåing. Jeg føler meg tryggere på standplass og det føles bra når jeg går på ski.

Farten i sporet er nå syv prosent raskere enn gjennomsnittet i verdenscupen. Også der har Thingnes Bø forbedret seg med to prosentpoeng.

Sammen med kone og barn flyttet Johannes Thingnes Bø fra Oslo og hjemmebanen i Holmenkollen til Kongsvinger. Det gjorde ikke ting enklere for skiskytteren Thingnes Bø i treningshverdagen.

– At jeg har flyttet «ut på landet» og må gjøre mer på egen hånd gjør nok jobben litt vanskeligere, men det har ikke satt noen stopper for gjennomføringsevnen.

Noe av det første han «gjennomførte» var å skaffe seg en gigantisk rulleskimølle når han bygde seg et treningsrom.

– Med det enkle treningsrommet jeg har i kjelleren er det lite arbeid som må gjøres for å legge til rette. Alt er klart. Det er bare å trykke på start, så kjører mølla.

Og like enkelt ser det ut til å vinne i verdenscupen. Det er bare å trykke på start ...

PS! Kvinnenes sprint i Annecy starter fredag kl. 14.15.