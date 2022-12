Krüger innrømmer stort press: – Han har gått elendig

DAVOS (VG) Simen Hegstad Krüger (29) har vært noe så sjelden som en landslagsløper uten et ordentlig toppresultat i verdenscupen. Men under stort press fikk han endelig full klaff søndag.

Krüger var et eneste stort glis da han ankom pressesonen i det solen var i ferd med å gå ned i sveitsiske Davos.

Det er ikke rart.

Endelig skulle han lykkes og vinne etter en tung sesongstart. En sesongstart som ikke akkurat gir noen garantier for plass i Tour de Ski eller VM.

– Jeg har kjent på et ekstra press. Hadde jeg ikke levert et godt resultat her i dag så hadde det vært skummelt med tanke på Tour de Ski. Dette er jo en VM-distanse også. Det er noen kilo av skuldrene. Det var viktig, sier han.

VANT: Simen Hegstad Krüger var suveren i Davos.

Det ble til slutt en råsterk seier foran Hans Christer Holund og Sjur Røthe.

Også Holund er klar på at Krüger hadade press på seg. Den mangeårige landslags- og klubbkompisen kommer med en brutal vurdering av Krüger sesongstart før verdenscupen i Davos.

– Han har gått elendig, sier han ærlig mens han smiler.

Simen Hegstad Krügers resultater sesongen 2022/2023: Verdenscupåpning i Ruka (25.-27. november): 10 km klassisk: 53.

20 km jaktstart fristil: 11 Verdenscupen Lillehammer (2.-4. desember): 10 km fristil: 10

20 km jaktstart klassisk: 10 Verdenscupen Beitostølen (10.-11. desember): 10 km klassisk: 18. Verdenscupen Davos (18. desember): 20 km fristil: 1.

– Da var det godt å være jævlig god i dag, da, sier Krüger og smiler enda mer når han får høre Holunds dom.

For samtidig som de aller fleste på herrelandslaget har levert sterke distanseresultater de tre første rennhelgene, har Krüger trøblet. Lyn-løperen har blitt alt fra dårligst nummer 53 til nummer ti i årets sesong.

– Simen var litt avhengig av å minimum komme på pallen i dag, for å være med videre til Tour de Ski. Han er heldig med at det rennet han skal gå fort i er i Davos, sier Holund og smiler.

LEVERTE TOPPLØP IGJEN: Hans Christer Holund, her underveis på søndagens 20 kilometer fristil i Davos.

Davos ligger nemlig på 1500 meters høyde. Krüger er vel kjent for å mestre den tynne luften best av samtlige landslagsløpere.

Han har vunnet rennet i Davos i både 2019 og 2021. I 2020 deltok ikke Norge på grunn av coronapandemien som herjet verden over.

Men om det var et stort press før rennet virket ikke Krüger nevneverdig preget av det underveis i konkurransen.

Han var med i teten på samtlige passeringspunkter.

De siste ti kilometerne ble imidlertid en maktdemonstrasjon. Da økte han jevnt og trutt. Til slutt skilte det 22,3 og 24,5 sekunder ned til Holund og Røthe.

For Holund var søndagens 20 kilometer også en opptur.

Landslagsveteranen har ett toppløp denne sesongen, men har havnet i skyggen av lagkompisene på fellesstarter, jaktstarter og korte distanser med individuell start.

– Det er lenge siden jeg har kjent på en følelse som denne, sier han til VG.

– Var dette gode svar å få?

– Jeg mister selvtilliten når jeg går mange middels skirenn og ser at de unge kommer opp. Det var deilig å få til et ordentlig skirenn. Det er ikke så mange 20 kilometere med enkeltstart i løpet av ett år. Så det gjelder å benytte mulighetene man får. Dette var på en måte mitt skirenn. Simen er bedre, men han er sabla god i høyden.

GODT FORNØYD: Johannes Høsflot Klæbo, her etter målgang under søndagens 20 kilometer fristil i Davos.

Johannes Høsflot Klæbo ble nummer fem søndag. Det var 52,5 sekunder opp til seierherre Krüger.

Trønderen var likevel godt fornøyd med helgens prestasjoner etter sykdom og svært lite trening de siste to ukene.

– Jeg fryktet det skulle gå dårligere. Jeg får gode svar etter 14 dager på sengen, sier 26-åringen, som mener det var lav odds på at Krüger kom til å vinne.

Blant alle VM-distanser er 15 kilometer fristil Klæbos minst foretrukne. Men han kan finne på å gå den i mesterskapet i Planica i februar.

– Ser jeg på resultatlisten i dag, så er det ikke helt håpløst. 15 fristil er aktuelt, sier Klæbo.