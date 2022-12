Triumfen samlet et splittet Argentina: – Det løfter oss ut av depresjonen

BUENOS AIRES (VG) (Argentina – Frankrike 3–3 e.e.o., 4–2 på straffer) Alt klaffet for Lionel Messi (35) og Argentina i dette VM. Euforiske argentinere nyter seieren i landet der veldig lite annet fungerer for øyeblikket.

Hilda Nyfløt (tekst og foto), VG

Magnus Helle, VG

Lionel Messi og Argentina vant VM for første gang siden 1986.

– For en lykke, for en glede! Fotball fører alle argentinere sammen. Det løfter oss ut av depresjonen landet er i, sier Veronica Coronel (27) til VG, under gatefesten i Buenos Aires.

VM-seieren gir argentinerne et etterlengtet avbrekk fra hverdagen. For faktumet er at landet er i dyp økonomisk krise. Inflasjonen InflasjonenInflasjon er når prisene på varer og tjenester går opp over tid. I Norge bruker vi konsumprisindeksen for å måle inflasjon. Når man sier at inflasjonen er høy, er det gjerne forbundet med noe som er negativt fordi det betyr at kjøpekraften til folk flest har blitt lavere. Kilde: Statistisk sentralbyrå ligger an til å doble seg i Argentina i år.

Til tross for at landet lider av en stor økonomisk krise dro over 40.000 argentinere til Qatar – flere solgte mange av eiendelene sine for å få råd til å dra og se Argentina vinne VM.

– Dette er nydelig. Dette har vi ventet på i flere år, sier Agustina Nico.

I Frankrike har det flere steder oppstått opptøyer etter finaletapet. Det skriver avisen LeParisien søndag kveld. Se bilder fra det her:

Obelisken i Buenos Aires i Argentina er samlepunktet for alle argentinere under store begivenheter. Det var her massene møttes for å feire VM-gullet i 1978 og 1986, og det var her argentinerne sørget da Maradona døde i november 2020.

Stappfullt var det der også under finalen mot Frankrike. Etter at seieren var et faktum kom det bare enda flere. Delfina Pyznar (23) så kampen sammen med venninnene sine i en leilighet i sentrum før de tok turen ut for å feste.

– Fotball er alt for oss. Det er glede, spenning, lykke, alt. Det tar oss vekk fra den økonomiske og politiske krisen vi er i, og det er så bra, sier Delfina Pyznar til VG, da festen i gatene i Buenos Aires hadde startet etter seieren.

Den økonomiske krisen fører stadig flere familier inn i fattigdom. I tillegg ble visepresident Cristina Kirchner dømt til seks år fengsel for korrupsjon tidligere denne måneden. Presidenten selv, Alberto Fernández, tok henne i forsvar og påsto at det heller er rettssystemet som er korrupt.

– Vi fortjente dette! Nå føler jeg meg euforisk! Fotball betyr alt i Argentina fordi det er det eneste som forener oss, sier Sandra Lucchesi, som har tatt med mannen og datteren ut for å feire.

– I fotballen betyr ikke politisk ståsted og parti noe, legger hun til.