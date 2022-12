Golberg konfronterte italiener før jurydrama: – Jeg er fortsatt sint

BEITOSTØLEN (VG) Mens sensasjonsmannen Simone Mocellini (24) jublet sammen med det italienske støtteapparatet for en utrolig andreplass, var Pål Golberg (32) alt annet enn imponert. Norges håp i sprintfinalen ville nemlig ha ham disket.

SINT: Pål Golberg var favoritt på sprinten i Johannes Høsflot Klæbos fravær, men han falt og ble nummer fire.

– Jeg opplever at jeg ligger i andresporet, så kommer det en og tar linjen min. Jeg kunne ikke gjort noe annet i den situasjonen får å holde meg på beina. Jeg blir forhindret, sier Golberg etter løpet.

– Pål var lynforbannet, melder sprintlandslagstrener Arild Monsen.

For på en dag der de norske profilene sviktet, var Golberg eneste norske håp i sprinten på hjemmebane på Beitostølen.

32-åringen så råsterk ut, men falt underveis i finalen. Ifølge Golberg ene og alene på grunn av italienske Mocellini.

– Juryen ser at jeg faller, og jeg feller jo ikke meg selv, sier han og forteller at han konfronterte italieneren etter finalen:

– Jeg sa vel at jeg følte det var feil.

– Hva sa han da?

– Han virket veldig overrasket.

– Overrasker det deg?

– Ja, sier Golberg, før han måtte over på et annet intervju.

For Mocellinis del ble det i det store og hele en jubeldag. I pressesonen etterpå kunne han fortelle at han ikke kunne tro hva som hadde skjedd.

Men 24-åringen var klar overfor VG på at han lot det være opp til juryen å svare på om han hadde gjort noe galt.

Han ville heller ikke gå inn i noen ordkrig med den norske verdenscuplederen om han hadde gjort noe galt.

Men juryen foretok seg ikke noe etter hendelsen.

Andreplassen bak franske Richard Jouve og foran svenske Calle Halfvarsson står seg for historiebøkene.

– Jeg er fortsatt sint. Jeg er minst like sint på meg selv som ikke bare var trygg på egne krefter og holdt det sporet jeg hadde i starten. Jeg tror jeg kunne kjempet om seieren, sier Golberg.

FRANSK SEIER: Richard Jouve (t.h.) og italienske Simone Mocellioni på vei mot målstreken fredag.

Der Golberg viste god form ble det altså en langt tyngre dag for resten av de norske sprinterne. Even Northug røk ut i semifinalen.

Det tredje sterkeste kortet var Håvard Solås Taugbøl – som fikk problemer alt i kvartfinalen.

Han holdt seg bak på låret midtveis i den første bakken, haltet fra målområdet inn i skifteteltet etter å ha kommet minuttet bak i mål. Bronsevinneren fra 2021-VM sier han ikke helt har funnet ut hva som gikk galt.

forrige



fullskjerm neste VONDT: Håvard Solås Taugbøl under kvartfinalen på Beitostølen. 1 av 3 Foto: Terje Pedersen / NTB

– Ut fra start kjente jeg at det nappet til i venstre lyske, eller lår. Da jeg skulle trykke fra i bakken, var det ikke noe svar, sier han til VG og øvrig skrivende presse – og sier han ikke er så vant med strekkskader som skiløper.

Skadens omfang er ikke kjent. Sprinttrener Arild Monsen gestikulerte tydelig i pressesonen at det var en strekk i området rundt lysken og bakside lår.

Nå skal Taugbøl til full sjekk hos fysioterapeut for å utrede alvorlighetsgraden.

Klæbo sto over

Johannes Høsflot Klæbo har vunnet to av to verdenscupsprintene denne sesongen, fredag var han ikke til start på grunn av sykdom. Han trakk seg også fra to renn i Lillehammer sist helg på grunn av sår hals.

Sprinten på Beitostølen i klassisk stil er viktig for VM-uttaket til Planica senere i sesongen, siden VM-sprinten er i klassisk.

Åtte av 12 nordmenn gikk videre fra prologen på Beitostølen. Men Erik Valnes valgte å trekke seg før kvartfinalene, på grunn av en sår hals. Landslagslege Marianne Aukland opplyste at det ikke var covid.

Sindre Bjørnestad Skar var ekstremt skuffet etter at han røk ut i prologen.

PS! Fredagens prologvinner, den franske overraskelsen Jules Chappaz, røk ut allerede i kvartfinalen.