Spillernes sterke følelser overrasket Riise: – Ikke gøy når de er lei seg

ULLEVAAL STADION (VG) John Arne Riise (41) forteller at tårevåte spillere har kommet til ham for trøst. Fotballprofilen bruker metoder fra hans egen karriere for å gjøre Avaldsnes rustet til sesongen.

TRENERPROFIL: Avaldsnes er den første profesjonelle fotballklubben John Arne Riise er trener for. Nå er sunnmøringen klar for toppseriedebuten.

John Arne Riise er klar for trenerdebuten i Toppserien når Avaldsnes møter Rosenborg i Trondheim kommende helg.

Før han takket ja til trenerjobben på Haugalandet forsikret 41-åringen seg om at dette var riktig for hans karriere.

– Det var ett spørsmål: «Er dette riktig for min fremtidige trenerkarriere»? Jeg snakket med Per-Mathias Høgmo, Nils Johan Semb og Øyvind Eide. Alle tre var utelukkende positive, og sa «dette må du ta», forteller Riise til VG.

Sunnmøringen har tidligere bare ledet Flint Tønsberg i én sesong, men er i ferd med å stake ut sin trenerfilosofi og sine treningsprinsipper.

Målet i oppkjøringen har vært å gjøre spillerne fysisk robuste. Noen dager med triple økter, andre dager hvor Riise vekker spillerne på morgenen og overrasker med en knallhard morgenøkt – slik han selv gjorde for å nå verdenstoppen som spiller.

– Det gjør meg troverdig overfor spillerne. De vet at når jeg sier noe, så har jeg gjort det selv. Det er en fordel jeg har. Jeg er tidligere spiller og det er lettere å få tilliten til spillerne, sier han.

– Er det noe som har overrasket deg med laget så langt?

– Den ekstreme lojaliteten til jentene. Jeg visste de var lojale, men de er veldig lojale. Det er aldri noen negative reaksjoner hvis de må trene mye og jobbe hardt, sier Riise.

– Oppkjøringer pleier å være hard, og han vet jo hva som skal til for å nå toppen. Han gir mye av seg selv, er veldig positiv og bringer mye inn i gruppen, sier Avaldsnes-kaptein Hanna Dahl.

TV 2 følger Avaldsnes og Riise til en TV-serie, slik de gjorde da han var Flint-trener:

Gjennom en lang spillerkarriere har Riise vært gjennom det meste, men etter at han tok Avaldsnes-jobben har han merket at jenter og gutter kan reagere ulikt på forskjellige situasjoner.

– Jentene er generelt mer følsomme. Jeg tror ikke jeg har kjeftet på en spiller ennå, ansikt til ansikt. Men de har sin oppfatning av ting, kan tro at de spilte dårlig og blir lei seg for det. Det har vært tøffe samtaler én-til-én, men jentene trykker seg lenger ned enn de burde. Da er det min jobb å løfte de. Jeg har ingen intensjoner om å trykke de ned. Jeg vil gjøre de sterkere og vise vei til hvordan det er å leve som toppidrettsutøver. Jeg er selv et følelsesmenneske, da er det ikke gøy når de er lei seg, forteller Riise.

– Det er kjemping om plasser og mye følelser i fotballen. Vi ofrer alt, da kan tårene presse på når det bikker litt imot. Det viser bare at du bryr deg. John Arne er en person som er lett å snakke med. At de kommer og griner til han, viser bare at de har tillit til ham, mener Dahl.

KICK-OFF: Riise i samtale med NRKs Carina Olset, som ledet tirsdagens kick-off for Toppserien på Ullevaal stadion.

Trenerprofilen forteller at han har lært ekstremt mye av jobben allerede og er «ufattelig glad» for at han tok over Avaldsnes. Der leder han en ung spiller gruppe med høye ambisjoner, men akkurat som dem sikter Riise mot stjernene. Han er ikke redd for å kalle trenerjobben i Avaldsnes for et springbrett.

– Det vet klubben også. Jeg blir ikke i Avaldsnes i ti år. De er et bra lag, hvor jeg kan lære mer og bli tryggere som trener. Jeg får vist hva jeg kan. Jeg har signert for to år og er innstilt på å fullføre den avtalen, sier han.

Fotballekspert i NRK Carl-Erik Torp mener Riise bør bruke tiden i Avaldsnes godt og benytte muligheten til å utvikle seg som trener.

– Det er spennende og godt for kvinnefotballen å få en profil inn. Også håper jeg det er en langsiktig prosess, og ikke bare «swoosh» så var han ute igjen. At han blir litt og setter sitt preg på Avaldsnes og Toppserien, sier han.