Kostholdsgrep har gjort saken biff for Helland: – Spiser ikke rødt kjøtt

Kanskje blir 2021 sesongen der Pål-Andre Helland (31) får spille færrest seriekamper siden han etablerte seg i norsk fotball for syv år siden. Men tre økter om dagen og endring i kostholdet har gjort noe med veteranen.

HELMAKS FRA HELLAND: Omringet av Stabæk-forsvarere i onsdagens kamp leter Pål-André Helland etter en kreativ løsning. Det ble mange av dem fra LSK-offensiven i den kampen.

Øyvind Herrebrøden, VG

Geir Juva, VG

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Det så alle på Åråsen i LSKs 3–0-overkjørsel av nedrykkstruede Stabæk onsdag kveld. Helland svingte dødballer fra høyre og venstre, bød på tunneler og stikkpasninger – og prikket lagets niende corner på hodet til Espen Garnås, som skallet hull på Stabæk og fikset 1–0.

Dette var Hellands bare tredje seriekamp fra start (pluss 10 innhopp). Riktignok hans andre start på de tre siste, men både Helland selv og trener Geir Bakke skulle gjerne sett at Lillestrøms prestisjesignering fra i vinter var på banen oftere enn sine totalt 302 minutter i Eliteserien i år.

– Jeg har hatt med meg litt «resttrøbbel» fra tidligere. Vi har ommøblert og stokket om litt på kroppen. Brukt litt tid. Vi har Kåsene (Geir, fysisk trener) som har vært veldig tålmodig og flink med meg. Trenerne også, de har aldri pushet. Da skylder jeg dem å være ærlig og ikke si fra før jeg er klar. Det har jeg gjort nok de siste årene og spilt uten å være helt «fresh», sier 31-åringen fra Hemne.

Gamleklubben Rosenborg bør dermed være advart når Lerkendal får gjensyn med sin gamle stjerne og tittelgrossist allerede lørdag. Og selv om Helland møter mediene med en svær ispose rundt venstre kne, handler det – ifølge trønderen – om at han ikke hadde hoppet unna duellene mot Stabæk.

Les også Rosenborg gir opp seriegullet etter poengtap

For nå er han frisk som en fisk og kanskje er det noe i at man blir hva man spiser. For Helland har tatt grep rundt matbordet i håp om at kroppen skal respondere.

– Litt justeringer. Jeg har kuttet ut rødt kjøtt, rett og slett. Jeg spiser fjærkre og fisk. Jeg har hatt nok trøbbel, så om det bidrar til at risikoen for at jeg blir skadet minsker med fem prosent, så har jeg ikke noe problem med å gjøre det. Så får jeg spare meg til ribben til mor på julaften, forteller Helland til VG.

Etter det trener Geir Bakke beskriver som «mye småting», tok LSKs trenerapparat avgjørelsen om at Helland skulle omprogrammere hele skrotten. Klubbens fysiske trener og fysioterapeut Geir Kåsene forklarer:

– Vi har satt i gang et omfattende skadeforebyggende program. Spesielt på legger, bakside lår, lysker. Og så har vi hatt fokus på å øke hans maksimale styrke i hoftestrekkerne. Dette er for at han skal bli mer eksplosiv og kraftfull, sier Kåsene.

Fakta HELLANDs SPILLETID I ELITESERIEN – ÅR FOR ÅR 2014: 11 starter, 10 innhopp, 4 ubenyttet, 5 ikke i tropp (skader). 4 hele kamper. 2015: 18 starter, 3 innhopp, 0 ubenyttet, 9 ikke i tropp (7 pga. skader, 1 suspensjon, 1 hvile). 7 hele kamper. 2016: 16 starter, 4 innhopp, 1 ubenyttet, 9 ikke i tropp (skader). 7 hele kamper. 2017: 21 starter, 1 innhopp, 0 ubenyttet, 8 ikke i tropp (skader). 5 hele kamper. 2018: 19 starter, 1 innhopp, 0 ubenyttet, 10 ikke i tropp (skader). 6 hele kamper. 2019: 9 starter, 10 innhopp, 5 ubenyttet, 6 ikke i tropp (3 pga. skadet, 3 suspensjoner). 5 hele kamper. 2020: 13 starter, 6 innhopp, 1 ubenyttet, 10 ikke i tropp (9 pga. skader, 1 suspensjon). 1 hel kamp. 2021: 3 starter, 10 innhopp, 3 ubenyttet, 8 ikke i tropp (skader). Ingen hele kamper. Les mer

Han forteller at Helland sjelden eller aldri har fri og ofte kjører tre økter på ukens tre første dager. Det har gitt resultater i fartsmålingene: 31-åringen er blitt målt i sprinter på 33 kilometer i timen. Selv om Helland ikke stormer ned til dødlinjen like ofte som før, er det ifølge Kåsene fortsatt hurtighet og kraft i kroppen.

– Han kommer ofte inn før frokost og kjører en økt med ellipse eller sykkel. Så spiser han frokost, så gjør han en forebyggende sekvens, så er han med på fotballtrening, så spiser han lunsj, så er det ny økt med hardere kondisjon eller styrke. Jeg er av den mening at hard og god styrketrening er god skadeforebyggende trening, sier Kåsene.

Geir Bakke innrømmer at det lå en viss risiko da de signerte spilleren som fikk terminert kontrakten med Rosenborg nesten to år før tiden.

– Han hadde troen på at det ikke skulle bli så mye krøll hvis man tok det i riktig rekkefølge. Men dessverre har det dukket opp ting, men vi har tatt oss tiden og vært tålmodige. Vi har aldri stresset Pål på det. Han har vært fin på håndtere det – både overfor oss trenerne, lagkameratene og seg selv. Han har vist en dedikasjon som har vært helt rå, understreker Lillestrøm-treneren.

Han pakker garantert med dødballene til Helland i bagasjen til borteturen mot Rosenborg.

– Han kan slå dem «liggende» med strak vrist, med «curl», høy «curl», lav «curl». Det er bra register der. Vi må bare utnytte best mulig og sørge for å være samkjørte med «slaget» i ballen, sier Geir Bakke, som ikke ville love corner- og frisparkspesialisten ny startplass på Lerkendal.

I hjemmemøtet på Åråsen scoret Helland 1–0 mot gamleklubben og holdt hverken følelser eller ord tilbake etter 2–0-seieren:

– Han har ikke så mange kamper i bena, og det er få timer mellom matchene her. Men da har vi iallfall et luksusproblem, smiler Bakke.

– Vi får se. Det blir litt ironisk om det blir min fjerde kamp fra start og halvparten av dem er mot Rosenborg. Det er rart hva jeg klarer å hente frem, blunker Helland.

Han stilte radaren raskt inn på Lillestrøm-kaptein Thomas Lehne Olsen mot Stabæk. Akkurat som Gjermund Åsen har servert toppscoreren i nesten hele år, overtok Helland som Lehne Olsens nærmeste allierte på topp. Og trønderen snakker omtrent samme fotballspråk og iallfall dialekt som Åsen.

– Både Pål og Gjermund er kloke fotballspillere. De ser etter meg hele tiden. Som spiss da er det deilig å vite at du bare kan pile i vei, beskriver Lehne Olsen – som med to mål mot Stabæk og 21 totalt har levert tidenes scoringssesong i LSK-sammenheng.

PS! Gjermund Åsen var tilbake på benken etter et skadeavbrekk og er trolig aktuell for startplass mot Rosenborg lørdag. Midtstopper Igoh Ogbu (også tidligere RBK-spiller) returnerer i LSK-forsvaret etter to kampers karantene for rødt kort.

Publisert Publisert: 29. oktober 2021 09:38 Oppdatert: 29. oktober 2021 10:12