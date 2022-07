Gjert om Jakobs VM-gull: – Det er dette han er lagd for

EUGENE (VG) Pappa Gjert Ingebrigtsen (56) mener konkurrentene ikke hadde noe å stille opp med da sønnen løp inn til karrierens første VM-gull på overlegent vis.

– Dette er en vel fortjent gullmedalje. Han ville tatt OL-gull på 5000 i fjor, hvis han hadde villet. Han ville vise nå at han er kongen på 5000 meter. Og det gjorde han.

Det sier Gjert Ingebrigtsen til VG om sønnen som akkurat er blitt nybakt verdensmester.

Ingebrigtsen-familien sto med ett sølv og én bronse før nattens finale på 5000 meter. Der slo Jakob Ingebrigtsen knockout på konkurrentene.

FRA OL: Gjert Ingebrigtsen (t.v.) og Jakob Ingebrigtsen etter sistnevntes OL-gull i Tokyo i fjor sommer.

21-åringen fikk et løp som passet ham svært godt. Konkurrentene så ut til å slite med å bestemme hvem som skulle lede i front, så dermed kunne Ingebrigtsen spare krefter.

– De andre hadde ingen midler å stille opp med, er pappa Ingebrigtsens dom over finalen.

– Han styrer det som han vil. De andre gir det rett i nevene på ham. De hadde jo ingen tro på det. De konsentrerte seg om andre- og tredjeplass, fortsetter han.

Med tusen meter igjen var det nordmannen som tok styringen i front. Jacob Krop fra Kenya forsøkte å holde tempoet til nordmannen, men måtte gi tapt da Ingebrigtsen rykket i siste sving.

– Han hadde mye å gå med. Han regnet med at det skulle gås hardere siste 1000. Men så skjedde det ingenting, sier Gjert Ingebrigtsen.

Til slutt var 21-åringen suveren over målstreken med tiden 13.09,24. Nevnte Krop ble nummer to med tiden 13.09,98, mens Oscar Chelimo fra Uganda tok bronse.

Ingebrigtsen avslutter dermed årets VM med ett gul og ett sølv. Dette var hans første mesterskap uten foreldrene på sidelinjen. Tidligere i år ble det kjent at Gjert ikke lenger skulle trene sønnene.

I forkant av 5000-meterfinalen var ekspertene spente på Jakobs sjanser hvis det ble satt et høyt tempo fra start, men faren var imidlertid sikker i sin sak.

– Det er lenge siden jeg var sikker på at han ville ta det. Det er dette han er lagd for. Det er dette han har trent for i alle år. De andre vil ikke ha en sjanse hvis han satser på 5km og 10km de neste årene. Men han vil nok fortsatt ha 1500 meter som hoveddistanse, spår Gjert.

