Svenske journalister sjokkert over Norges mediehåndtering: – Ubegripelig!

STOCKHOLM (VG) Mens samtlige svenske spillere gikk gjennom pressesonen etter kampen, glimret Erling Braut Haaland (21) og fem andre norske spillere med sitt fravær.

SPESIALBEHANDLING: Erling Braut Haaland scoret to ganger på Friends Arena, men stilte ikke til intervju hos pressen etter kampen,

– Det er noe vi aldri har vært med på i Sverige, sier Aftonbladet-journalisten Johan Flinck til VG.

De svenske journalistene var sjokkerte og reagerte med forundring på at hele seks spillere unngikk å gå gjennom pressesonen etter Norges 2–1-seier over Sverige på Friends Arena.

De trodde ikke sine egne ører da de hørte at oppmøtet søndag kveld var betydelig bedre enn etter torsdagens bortekampen i Serbia, der kun Ørjan Håskjold Nyland, Leo Skiri Østigård, Marcus Holmgren Pedersen, Stefan Strandberg og Martin Ødegaard var tilgjengelige for pressen, bortsett fra rettighetshaver TV 2.

– Alle, også Zlatan, selv på sitt verste og mest irriterte gikk alltid gjennom. Og jeg tror han stoppet åtti prosent av gangene. Kanskje han ikke stoppet to eller tre av ti ganger. Men alle har alltid gått gjennom pressesonen, sier Flinck.

– Man blir litt sjokkert når man hører at dere får så dårlige forutsetninger. Selv om vi klager iblant, så går spillerne alltid gjennom pressesonen – og de stopper. De kommer alltid. Hvis de ikke møter opp, så sier vi fra. Da blir vi veldig irriterte, sier Aftonbladet-kollega Malin Wahlberg.

– Bortsett fra under pandemien har de alltid gått gjennom «mixed zone». Til og med Zlatan gjorde det. Han stoppet ikke alltid, men han og de andre gikk alltid gjennom. Det er rart at ikke alle de norske gjør det, sier den rutinerte TV4-journalisten Olof Lundh.

forrige

KRITISK: TV4-journalisten Olof Lundh (t.v.) skjønner ikke hvorfor ikke alle de norske spillerne gikk gjennom pressesonen på Friends Arena.

For svenskene er dette helt uvanlig.

– Ja. Jeg trodde ikke det var slik i Norge. Så stor fotballnasjon er dere ikke, sier Flinck og ler.

– Haaland har vært i verdenstoppen i to-tre år. Han kan ikke ha noen problem med å håndtere mediene egentlig.

Den norske stjernespissen gjorde isteden et intervju med landslagets «sosiale medier»-konto i en fredelig og privat gang et sted på Friends Arena:

Sveriges pressesjef opplyste før seansen at samtlige spillere som fikk minutter på banen i kampen kom til å gå gjennom pressesonen – i tråd med UEFAs regelverk.

Og mens samtlige av de svenske spillerne gikk gjennom pressesonen, stilte hverken Erling Braut Haaland, Joshua King, Mohamed Elyounoussi, Patrick Berg, Jens Petter Hauge eller Kristian Thorstvedt opp for pressen.

Ved forrige landslagssamling ble Erling Braut Haaland skjermet fra pressen fordi han skulle slippe spørsmål i påvente av sommerens overgangsvalg, som til slutt falt på Manchester City.

– For noen år siden da Zlatan spilte i Juventus så var det en gang han ikke ønsket å svare på spørsmål om Juventus. Da var det en rutinert journalist som reiste seg og sa at «da går jeg herfra», sier Flinck i Aftonbladet.

PÅ PLASS: Erling Braut Haaland på vei inn til pressekonferansen på Ullevaal stadion i forrige uke. Foran ham går Morten Morisbak Skjønsberg, mens Ståle Solbakken følger hakk i hæl på spissen.

Erling Braut Haaland har stilt til intervju hos TV 2 etter begge kampene Norge har spilt så langt, men har for resten av pressen kun vært tilgjengelig på én pressekonferanse.

Da åpnet Ståle Solbakken pressekonferansen med et langt resonnement om hvorfor Haaland ikke kunne svare på spørsmål om Manchester City, at det i utgangspunktet er NFF-president Lise Klaveness som bør være talskvinne på spørsmål om VM i Qatar, og han sa også at «da har jeg på en måte lagt litt premissene for den pressekonferansen her».

Deretter opplyste pressesjef Morten Morisbak Skjønsberg at alle fikk stille to spørsmål hver til Erling Braut Haaland.

– Det norske landslaget er veldig opptatt av at Haaland må særbehandles fordi han er så stor stjerne ...?

– Jeg forstår det, men samtidig: Så stort trykk er det ikke her så han ikke kunne gått gjennom og stoppet et par steder. Det gjorde Zlatan mange ganger og enn så lenge er de to på samme nivå i størrelse. Så det er overraskende, sier Lundh.

Her kan du se pressekonferansen hvor Erling Braut Haaland deltok:

Han reagerer også på hvordan Norges pressesjef Morten Morisbak Skjønsberg «passet på» spillerne gjennom pressesonen, før de etter hvert hastet av gårde for å fly hjem til Norge.

– Det er også overraskende at noen av dem (spillerne) har pressesjefer som står og drar dem i armene som om de er 10 år gamle barn når de bare skal svare på ett eller to spørsmål. For meg er det pinlig.

– Hvorfor skal man ha en pressesjef om de ikke klarer å håndtere det selv? Det er voksne menn som spiller i store ligaer og store klubber. Man skulle tro at de kunne håndtere sånt selv. Det er ubegripelig.

VG har sendt en tekstmelding til pressesjef Morten Morisbak Skjønsberg med uttalelsene til de svenske journalistene, men har foreløpig ikke fått svar.