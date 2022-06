Åpnet døren for Warholm til Müller-Wohlfart: – Jeg tror Karsten vinner VM

Karsten Warholms (26) kamp mot klokken før VM har ført ham til en tysk stjernelege – som har vekket oppsikt med sine metoder. Sponsoren fløy Warholm i privatfly hjem etter lårskaden i Marokko og tilbød kontakt med Hans-Wilhelm Müller-Wohlfart (79) i München.

NI DAGER: Karsten Warholm (t.v.) var på en ni dager lang tur til München for å bli behandlet av Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg tror han løper VM og jeg tror Karsten vinner VM, sier Pumas norske toppsjef Bjørn Gulden til VG.

Selv mener Warholm at «alle forutsetninger» nå er på plass for at han skal rekke friidretts-VM i Eugene. For den regjerende verdensmesteren tikker sekundene, timene og dagene lynraskt mot mesterskapet i USA. Forsøksheatene på 400 meter hekk går 16. juli.

– Jeg vet bare at de vi kjenner til som har vært hos Müller-Wohlfahrt med samme skade til samme tid, etterpå har løpt mesterskap, sier Gulden.

Ting skjedde veldig fort etter skaden i marokkanske Rabat 5. juni.

Sko- og utstyrssponsoren Puma leide umiddelbart et privatfly som fikk Warholm hjem til Norge. Han gjennomgikk undersøkelser med ultralyd og MR-skanning før trener Leif Olav Alnes og utøveren tok beslutning om å reise til Tyskland etter å ha snakket med legen Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt og diskutert saken med Olympiatoppen.

Warholm er nå tilbake i Oslo og jobber med et team på Olympiatoppen, men var først ni dager i Tyskland for å bli behandlet av legen som i en årrekke både var lege for Tysklands fotballandslag og Bayern Münchens faste doktor. Han sa opp jobben i Bayern etter en konflikt med daværende trener Pep Guardiola i 2015, men kom senere tilbake før legen avsluttet sin over 40 år lange Bayern-karriere for to år siden.

Noen kaller Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt verdens beste idrettslege.

– Jeg vil ikke sette ham opp mot andre. Men vet at veldig mange er fornøyde med behandlingen de får. Han er en god psykolog, bruker mye tid og tar en «second opinion». Müller-Wohlfahrt har et rykte på seg at han er sta, men det er han ikke, mener Gulden.

Han opplyser at også Warholm ble sendt til en annen lege for å få en uavhengig andre diagnose. 79-åringen driver fortsatt klinikk i München med flere andre leger og samarbeider også tett med osteopat.

TETT SAMARBEID: Karsten Warholm (t.h.) med Puma-sjef Bjørn Gulden i 2019.

Liker ikke mirakel-imaget

Gulden har selv vært pasient hos Müller-Wohlfahrt. Han har spilt fotball for Nürnberg, ble cupmester med Bryne i 1987 og har kamper på norsk elitenivå i både fotball og håndball.

– Jeg har kjent Müller-Wohlfahrt i 30 år. Han har alltid vært den beste på diagnose når det gjelder muskulatur og rygg. Vi har hatt så mange friidrettsutøvere som ikke bare har brukt ham for å bli friske, men også blitt sjekket ut for om de er klare for å løpe fort. Usain (Bolt) lå alltid her i en eller to uker før mesterskap, sier Puma-sjefen – som i sin tid satte sprintkongen i kontakt med legen i München.

– Jeg liker ikke mirakelimaget. Det er ikke riktig ord. Det er ikke et mirakel, men de ser på meg som en healer eller noe, har Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt uttalt til ESPN.

Den medisinske veteranen baserer seg aller mest på «fingerspitzgefühl».

– En idrettsutøver med en skadet muskel ligger på sofaen i treningen min og jeg undersøker og kjenner på skaden med fingertuppene. Når jeg skal stille en diagnose, stoler jeg helt på berøringssansen min, sa Müller-Wohlfahrt til Bild i april.

Han er skeptisk til å basere diagnosene bare på MR-skanninger.

– Hvis jeg har funnet en muskelbunt som avviker på grunn av høyere spenning, vet jeg: Skaden ligger i denne bunten. Da må jeg skli millimeter for millimeter, fordype meg fullstendig i de anatomiske forholdene, beskrev han i biografien «Mit den Händen sehen» – Se med hendene.

Han anslår å ha kjent på mer enn 40.000 skader hos profesjonelle idrettsutøvere.

– De kommer hele veien hit fordi de tror på meg. Det er et stort ansvar, sier Müller-Wohlfahrt.

VERDENSKJENT IDRETTSLEGE: Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, her under en litteraturfestival i Köln i mars dette året.

Stjernespekket klientliste

Müller-Wohlfahrt har også hatt utøvere som Rafael Nadal, Vladimir Klitsjko og Ronaldo som klienter, og kurert ryggen til U2-vokalist Bono.

Lovordene har regnet over legen, men metodene har også vekket debatt.

Müller-Wohlfahrt er blant annet kjent for bruken av hanekam-ekstraktet Hyalart og injisering av kalveblod-ekstraktet Actovegin.

– Han har holdt på med dette i 30 år. Hvis han hadde holdt på med noe ulovlig ville han bli tatt. Ingen av hans utøvere er blitt tatt for noe. Det er jo ikke slik at han spruter blod i deg. Det er ting som blir tatt ut av blodet, beskriver Bjørn Gulden.

– Jeg er overbevist om at det er en av verdens beste medisiner, sier legen selv.

Detaljene rundt Müller-Wohlfahrts behandling av Warholm er ikke kjent.

– I Tyskland har han fått medisinsk og fysikalsk behandling, sier Olympiatoppens lege Thomas Torgalsen.

Håvard Moksnes leder det Oslo-baserte teamet som nå samarbeider tett med Warholm og trener Leif Olav Alnes.

– Vi tror det kan være en liten effekt av behandlingen. Den er ikke veldig stor, slik vi oppfatter det, sier spesialisten på idrettsfysioterapi.

Müller-Wohlfahrt er erklært motstander av å bruke kortison for å lege skader.

– Behandlingene til Müller-Wohlfahrt dreier seg stort sett om mange sprøyter med blandet innhold. Det er også manuell behandling, som fysioterapi og kiropraktikk. De jobber mye med ryggen, lårskader starter ofte der, sier Thomas Torgalsen til VG på generelt grunnlag.

Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt fyller 80 år denne sommeren. Han er fortsatt i full aktivitet og har beholdt sitt lange hår fra ungdommen selv om det har fått et innslag av grått. Den tidligere friidrettsutøveren sverger ifølge Focus til arbeid, fersk sesongbasert mat, og minst tre ukentlige joggeturer på 45 minutter. Jobben er det viktigste.

– Jeg kan hjelpe. Jeg trengs. Jeg vet hvordan det fungerer. For en herlig følelse det er, sa Müller-Wohlfahrt til det tyske magasinet i mai. Han vokste opp som prestesønn i Nord-Tyskland og har vært gift med samme kvinne i 48 år.

Fakta Naturmedisin og homøopati Naturmedisin i betydningen alternativ medisin dekker forskjellige oppfatninger av helse og sykdom basert på andre teoretiske grunnlag enn tradisjonell legevitenskapelig forskning. Naturmedisin har ofte historiske og mytologiske røtter, uten at de nødvendigvis er klart erkjent. Den kan inneholde elementer av sykdomsoppfatning og medisinsk behandling som i tidligere tider var akseptert medisin, men som senere er forlatt. Homeopati er en alternativ behandlingsform som baserer seg på ideene om at likt helbreder likt og at den minste dose er den beste. Homøopatisk behandling regner med at legemidlene virker indirekte ved å gi svake stimuli (informasjoner) til kroppens styringssentre og dermed stimulere kroppens egne reguleringsmekanismer på en slik måte at motstandskraften mobiliseres optimalt. Dette skal i sin tur føre til at kroppen kan sette i verk akkurat de tiltakene som fører til best og mest varig resultat. En forutsetning for at homøopatisk behandling skal virke, skal være at kroppens reguleringsmekanismer er intakte så en liten stimulus kan føre til en riktig respons. Les mer

I 2009 var Lars Engebretsen, han også lege ved Olympiatoppen, kritisk til at sprinteren Jaysuma Saidy Ndure hadde besøkt Müller-Wohlfahrt-klinikken. Legen hevdet at det forelå en risiko ved å besøke legen, da medisinene han brukte kunne være forurenset.

– Jeg støtter at Warholm får en «second opinion». Det er viktig og helt rimelig som eliteutøver. Müller-Wohlfahrt har mye erfaring, presiserer Engebretsen i dag.

Han mener tyskeren har nærmet seg mer tradisjonelle metoder gjennom årene.

– Han er en injeksjonsmann, men har gått mer over til å være en belastningsmann, og sier mye til utøverne om hvor mye de får lov til å belaste seg på trening. Det er i stor grad det vi holder på med også. Bortsett fra sprøytene, er vi ganske like, mener Engebretsen.