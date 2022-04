Henrik Ingebrigtsen ga faren beskjed om at han var vraket: – Var ubehagelig

I et intervju med Aftenposten snakker Henrik Ingebrigtsen om bruddet med faren Gjert – og sier at han skal «forsøke å lappe sammen det forholdet vi har».

FAR OG SØNNER: Henrik Ingebrigtsen (t.h.) skuer bort på brødrene Filip (t.v.) og Jakob. Mellom dem pappa Gjert.

Han sier at han og brødrene var på treningsleir i spanske Sierra Nevada da skal ha bestemt seg for å vrake faren som trener. Henrik Ingebrigtsen hevder at det har vært tema noen ganger tidligere, ofte etter «opphetede situasjoner». Denne gangen var Henrik, Jakob og Filip enige om at «det var på tide med en endring».

Henrik Ingebrigtsen skulle overlevere beskjeden da de kom tilbake fra høydeoppholdet i Spania, ansikt til ansikt.

– Det var ubehagelig. Men jeg kan ikke la ubehageligheter styre meg. Jeg vil angripe ting «head on», sier han til Aftenposten.

Han sier at det er «ubehagelig å snakke om» og at ingen kan ta fra faren prestasjonene han har skapt med sønnene.

Ifølge Henrik tok det litt tid før Gjert Ingebrigtsen kom over det.

– Men den siste måneden har vært klart bedre enn den første. Folk bearbeider ting forskjellig. Spesielt når det er følelser involvert. Jeg er interessert i å jobbe med forholdet vårt for at det skal bli bedre enn det noen gang har vært, sier han og forteller at relasjonen er i bedring.

– Jeg skal ikke straffe Gjert for noe. Jeg skal forsøke å lappe sammen det forholdet vi har, sier Henrik Ingebrigtsen til Aftenposten.

PÅ TUR: Henrik (f.v.), Filip, Jakob og Gjert Ingebrigtsen under friidretts-VM i Doha i 2019.

I slutten av mars uttalte Gjert Ingebrigtsen seg for første gang siden det i starten av februar ble kjent at han var sykemeldt.

– Vi visste at denne slitasjen i familien før eller senere ville slå til. Den har vært tøff. Likevel må vi ta de litt kjedeligere sidene på samme måten som de gode, sa Gjert til NRK da.

Uken i forveien hadde Henrik Ingebrigtsen slått fast i et intervju med VG at Gjert Ingebrigtsen fremover ikke ville ha noen rolle for Jakob, Filip og ham som løpere.

– Fremover vil ikke Gjert ha noen rolle som trener, koordinator og administrator inn mot oss. Men jeg håper at han litt frem i tid, når ting får roet seg med tanke på trenerrollen, at han kan gå opp i farsrollen, uttalte Henrik Ingebrigtsen.

I midten av februar satte Jakob Ingebrigtsen verdensrekord på 1500 meter innendørs i Liévin i Frankrike. Foran rekordløpet sa han – om Gjert Ingebrigtsen fravær – at ingenting varer evig.

– Gjert finnes jo, så det blir ikke «livet uten Gjert». Men vi er et stort team med mye kompetanse. Det er mange ivrige sjeler. Det står ikke på det. Vi har fått til mye bra, og har mye bra erfaring bak oss, uttale OL-gullvinneren til VG.