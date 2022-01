Russisk hyllest til Klæbo: – Spektakulært show

ALPE CERMIS (VG) Johannes Høsflot Klæbo (25) roses kraftig fra russisk hold for Tour de Ski-oppvisningen.

SEIERSGLIS: Johannes Høsflot Klæbo gjorde som han ville i Tour de Ski.

– Det var ikke mulig å slå ham her i touren, men jeg håper situasjonen er annerledes i om en måned. For øyeblikket er Johannes veldig sterk, sier Marcus Cramer til VG etter avslutningsetappen i Alpe Cermis.

Han er landslagstrener for Russland med ansvar for blant andre Sergej Ustjugov.

Tyskeren er særlig imponert over Klæbos maktdemonstrasjon på fellesstarten i den nest siste etappen, da han rykket fra klassiskkongen Iivo Niskanen i Val di Fiemme.

– Du så at ikke engang Iivo Niskanen klarte å følge ham i klassisk. Det var spektakulært show, sier Cramer og ler kort.

Fakta Resultater, tour de Ski Monsterbakken: 1) Sjur Røthe, Norge 31.42,1, 2) Denis Spitsov, Russland 0.02,4 min. bak, 3) Friedrich Moch, Tyskland 0.18,9, 4) Lucas Bögl, Tyskland 0.30,0, 5) Johannes Høsflot Klæbo, Norge 0.34,9, 6) Ireneu Esteve, Andorra 0.37,0, 7) Aleksander Bolsjunov, Russland 0.38,1, 8) Naoto Baba, Japan 0.39,6, 9) Didrik Tønseth, Norge 0.41,1, 10) Artem Maltsev, Russland 0.51,1. Øvrige norske: 11) Harald Østberg Amundsen 0.58,3, 18) Martin Løwstrøm Nyenget 1.17,3, 28) Pål Golberg 1.34,2, 41) Erik Valnes 2.29,3, 55) Even Northug 4.31,4. Tour de Ski (6 av 6 etapper): 1) Klæbo 2.24.56,0, 2) Bolsjunov 2.03,2 min. bak, 3) Iivo Niskanen, Finland 3.14,5, 4) Spitsov 3.21,5, 5) Golberg 4.08,3, 6) Ivan Jakimusjkin, Russland 4.28,0, 7) Tønseth 4.42,2, 8) Valnes 4.58,4, 9) Amundsen 5.13,4, 10) Calle Halfvardsson, Sverige 5.33,0. Øvrige norske: 11) Røthe 5.34,1, 12) Nyenget 5.49,4, 53) Northug 15.38,5. Verdenscupen (17 av 32 konkurranser): 1) Klæbo 1183, 2) Bolsjunov 815, 3) Valnes 527, 4) Niskanen 485, 5) Golberg 470, 6) Jakimusjkin 437, 7) Spitsov 398, 8) Richard Jouve, Frankrike 343, 9) Aleksej Tsjervotkin, Russland 337, 10) Amundsen 332. Les mer

– Det var en ny taktikk. Normalt venter Klæbo til slutten, men der prøvde han på egen hånd. Det er kult å se at han kan vinne på den måten også. Jeg ble veldig imponert. Han var virkelig sterk, sier Cramer.

Klæbo opplever Cramer som en hyggelig fyr.

– Det var godt å kunne gjøre det på en annen måte enn å bare spurte de siste meterne. Men nå prøver jeg å legge det bak meg og tenke på OL, sier Klæbo om Cramers godord.

DUO: Marcus Cramer og Sergej Ustjugov har store planer for OL.

Langrennssjef Espen Bjervig trekker også frem Val di Fiemme-seieren til Klæbo som høydepunkt.

– Det topper «hele greia». Han går så elegant på ski og viser så fysisk styrke. I historien er det få som har gått fra Niskanen i slak diagonal – uten å rykke engang. Johannes moser ham rett og slett. Veldig imponerende, sier Bjervig.

– Ble du overrasket?

– Ja, over at han valgte å gå fra og klarte det. Niskanen er noe av råeste som finnes i klassisk i historien. Men Johannes har gjort så mye nå at man ikke bør bli overrasket mer, svarer Bjervig.

Klæbo vant sammendraget med over to minutter til Aleksandr Bolsjunov, som trenes av Jurij Borodavko.

Cramer bestemte at Sergej Ustjugov ikke skulle gå Tour de Ski. I stedet er han i Toblach og trener.

– Han vil gå to renn der. Han er i god form og i godt humør. La oss se hva han kan få til i OL. Jeg er sikker på at han kan gjøre store ting i OL, sier Cramer.

– Hvorfor gikk han ikke touren?

– De to siste årene har vært vanskelig for ham og han har hatt problemer med kroppen. Nå som han er tilbake på nivået han skal være, må vi sikre at kroppen funker til OL. Det er fint å vinne Tour de Ski, men ingen husker det om en måned. Vi ønsker å ha Ustjugov så bra som mulig i OL, svarer Cramer.