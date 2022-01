Rundspilt av Danmark i generalprøven: – Kamprustne

BLYTUNGT: Ikke lett å være Christian Berge, Sander Sagosen og assistenttrener Jonas Wille i den siste kampen før håndball-EM.

Generalprøven endte med tap nummer ni for Danmark på de siste ti kampene. Torsdag åpner Sander Sagosen EM mot Slovakia med et 10-målstap i bagasjen.

– Danskene er bedre i absolutt alt, mener TV 2-ekspert Bent Svele og kaller Norge «kamprustne» fem dager før EM. Lagene skulle ha møttes torsdag, men Norge trakk seg i frykt for koronasmitte i det danske laget.

Danmark slo Norge klart i OL-kvartfinalen i sommer og manglet syv klassespillere da Norge igjen ble slått i Trondheim for to måneder siden. Verdensmesteren viste ingen nåde for tomme tribuner i Hillerød rett nord for København.

Danskene tok kommandoen direkte. Allerede etter ti minutter ledet Mikkel Hansen & co. 8–3. Et initiativ de aldri var i nærheten av å slippe.

Norge slet tungt i midtforsvaret uansett om de besto av startduoen Magnus Gullerud og Vetle Eck Aga eller Petter Øverby, Christian O’Sullivan og Thomas Solstad.

– Norge blir spilt ut i forsvar, kommenterte TV 2s Harald Bredeli.

– Det må heves mange, mange, mange hakk defensivt. Danskene gjør nesten som de vil, fulgte Svele opp.

Den danske strekspilleren Magnus Saugstrup- lagkompis med Gullerud og O’Sullivan – satte seks strake scoringer før pause. Norges keeper Kristian Sæverås hadde en nesten håpløs oppgave mot alle de danske frispillingene og kontringene.

Han tok ingen av de fire danske distanseskuddene heller og endte med en redning og en redningsprosent helt nede på 4 prosent før pause. Danmark ledet 21–15.

TØFF MOTSTAND: Harald Reinkind scoret seks mot Danmark, men Norge fikk det tøft mot Rasmus Lauge og Henrik Møllgaard og resten av den danske seiersmaskinen.

– Vi er veldig misfornøyd med forsvarsspillet vårt, sa Jonas Wille – Norges nye assistenttrener – halvveis.

Harald Reinkind hadde en god periode med fem scoringer. Sander Sagosen satt for det meste i andre halvparten av omgangen. EM-debutant Erik Thorsteinsen Toft feide inn tre fine mål.

Men Norge var i alvorlig trøbbel.

Det ble ikke bedre i starten av 2. omgang. Torbjørn Bergerud kom inn i mål, men slapp direkte inn tre susere. Det norske førstevalget tok etter hvert noen skudd, men på motsatt side kom Niklas Landin inn. Kiel-keeperen startet med å ta et skudd i fast grep fra Kent Robin Tønnesen og reddet straffe fra Alexander Blonz.

Tønnesen scoret etter hvert fire mål og Norge hevet forsvarsspillet sitt, men Danmark vant som de ville.

– Det er synd at de må bruke 40 minutter i en generalprøve for å få den riktige intensiteten i forsvarsspillet, mener Bent Svele.

Norge åpner EM mot Slovakia 13. januar og fortsetter mot Russland to dager etter og møter Litauen 17. januar. To av de fire nasjonene går videre til hovedrunden i EM. Finalen spilles i Budapest 30. januar.