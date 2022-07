Warholm kalles «tidenes beste»: – Redefinert hva som er mulig

Tidligere verdensmester på 400 meter hekk Dai Greene (36) hyller Karsten Warholm (26) overfor VG. Denne gangen tror imidlertid ikke briten på norsk gull.

BRØL: Karsten Warholms navn står for lengst i historiebøkene. Tilbake fra skade, skal 26-åringen prøve på noe ingen har klart før ham: Tre strake VM-gull på 400 meter hekk.

– For meg er han tidenes beste. Han har på egen hånd redefinert hva som er mulig på 400 meter hekk. Han utmerker seg på alle områder, roser tidligere verdensmester på 400 meter hekk Dai Greene overfor VG.

Han er én av 13 utøvere som har vunnet VM-gull på distansen. Det skjedde i 2011, men siden den gang har øvelsen, med Warholm i spissen, utviklet seg til nye høyder.

I OL-finalen i Tokyo senket sunnmøringen verdensrekorden til utrolige 45.94 sekunder, og under sommerens VM i Eugene jakter han en annen type rekord.

Der kan Warholm bli tidenes første til vinne tre strake VM-gull på langhekken. Greene spår et lignende løp som i Tokyo, hvor tidenes raskeste, nest raskeste og fjerde raskeste tid ble satt.

– Når jeg ser på resultatene fra Tokyo, er det helt klart at ny bane-teknologi og ny sko-teknologi hevet prestasjonene. I tillegg hjalp de høye temperaturene utøverne til å prestere på topp. Jeg mistenker at vi vil se noe lignende i Oregon, der det er en ny bane og varmt vær, sier 36-åringen.

Greene snakker om OL-banen som ble omtalt som «en trampoline» av utøverne og om superskoene som preger friidretten.

Warholm løper forsøk på 400 meter hekk i VM lørdag 16. juli. Warholm skal ut i det tredje heatet, som starter 22.34.

VERDENSMESTER: Dai Greene.

Warholm har bare stilt til start i ett løp denne sesongen. Under åpningsløpet i Rabat i Marokko pådro han seg en hamstringskade som umiddelbart skapte uro om en eventuell VM-deltagelse.

Nå er det bekreftet at 26-åringen stiller til start, og Greene tror ikke nødvendigvis at mangelen på konkurranser vil utgjøre et problem for Warholm.

– Vi er vant til å se Warholm gi alt fra første meter. Han leverer alltid raske tider. Vi kan bare anta at han har trent nok hekker over lang tid, slik at han føler seg godt nok forberedt. Jeg tror derfor ikke at mangelen på løp vil være en faktor. Den viktigste faktoren er hvor mye trening han har mistet på grunn av skaden, mener han.

I år heter verdens raskeste mann Alison dos Santos, som løp på 46.80 i Stockholm. Sølvvinneren fra Tokyo Rai Benjamin er nest raskest med 47.04. Hvem ser Warholm på som den største konkurrenten?

– Akkurat nå tror jeg ikke at man klarer skille Rai og Dos Santos. Rai har vært den sterkeste konkurrentene min i tre år nå, og Dos Santos har seilet opp som en fantastisk 400 hekk-løper, sier Warholm til VG.

Han mener 400-meter hekk har en «gylden generasjon» og er glad for at nivået er høyt, selv om han har slitt med skade den siste tiden.

– Man må virkelig slåss for det. Det er de seierne som er best. Det er ingen seier som har smakt så godt som Tokyo, når nivået var så ufattelig høyt. Det er sånn som det er nå at man kjenner at man virkelig lever. Jeg vet allerede nå at jeg ikke kommer til å få noe gratis, forteller det norske håpet.

Selv om Greene kaller Warholm «tidenes største», tror ikke verdensmesteren fra 2011 at nordmannen går seirende ut for tredje gang på rad i Eugene.

– Til tross for Warholms gode historikk, tror jeg man må regne dos Santos og Benjamin som favoritter. Jeg så Benjamins 47.04-løp, og det var rotete. Det er åpenbart at han kan løpe lavt på 46-tallet igjen.

– dos Santos er fantastisk teknisk og forbedrer seg hele tiden. Han vil ha selvtillit til å sjokkere de andre. De tre vil fordele medaljene mellom seg, men alle øyne vil være på Warholm i første heat og semifinalen, for å se om han er i form til å forsvare tittelen sin, avslutter Greene.

Friidretts-VM går mellom 15–24. juli. Mesterskapet sendes på NRK.