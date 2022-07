Englands stjerne rakk EM mot alle odds: – Hun har gjort alt

LANCING (VG) Guro Reiten (27) er imponert over måten Englands stjernespiller Fran Kirby (29) har kommet tilbake på etter å ha vært satt ut av spill i flere måneder med kronisk utmattelsessyndrom.

HAR SUKSESS I CHELSEA: Guro Reiten (t.v.) og Fran Kirby har hatt mye å juble for i Chelsea de siste årene. Dette bildet er fra cupfinalen i mars i fjor.

De fleste trodde sommerens EM på hjemmebane kom altfor tidlig for Chelsea-profilen etter at hun i vår ble rammet av sykdom.

Så sent som 15. april ble hun sykmeldt med det som viste seg å være kronisk utmattelsessyndrom, en svekkende lidelse som defineres med vedvarende utmattelse og som ikke er relatert til anstrengelse. Og hvile hjelper heller ikke, ifølge Norsk Helseinformatikk.

Fran Kirby merket problemene allerede i februar.

Chelsea sendte henne til spesialister i øst og vest.

– Jeg møtte ulike spesialister hver dag for å finne ut av ting. Jeg skaffet meg et oksygentelt som jeg benyttet hjemme, og så dro jeg til Barcelona for å møte en av de beste legene innen sport. Jeg er utrolig takknemlig for all hjelp. Forhåpentligvis kan jeg gå på banen å vise hvorfor jeg ble tatt ut og bidra til at vi vinner et trofé, sier Kirby til The Guardian.

Hun ble tatt ut i Englands bruttotropp og var verdens lykkeligste da hun fikk beskjeden om at hun også var i 23-mannstroppen til Sarina Wiegman, den nederlandske suksesstreneren som ytterst sjelden taper kamper.

Det var ingen selvfølge, og det vet Kirby.

Guro Reiten, lagkamerat i Chelsea, er ikke overrasket over at Fran Kirby klarte det utrolige.

– Det er ingenting som overrasker meg med Fran, nei. At hun har hatt et tungt år er utvilsomt. Hun har gjort alt for å komme tilbake, og så fikk hun en liten stund på å forberede seg til dette mesterskapet. Det ser ut som hun har brukt tiden godt. En Fran i form vil vel alle ha på sitt lag.

– Men hvilken form er hun i etter sykdom og opptrening?

– Det er vanskelig å si etter en kamp. Hun er nok ikke i sitt livs form, men hun ble avgjørende i Englands første kamp mot Østerrike med målgivende pasning. Det er jo akkurat der hun er så ekstrem, i avgjørende situasjoner, sier Reiten.

Hun forteller at Kirby ble veldig mye sliten før hun ble tatt ut av Chelsea-laget.

– I den perioden har Chelsea hjulpet henne med alt mulig av leger og oppfølgning. Heldigvis gikk det bra.

Det er ikke sikkert det er så bra for Norge. Mandag venter England på et utsolgt stadion i Brighton.

Guro Reiten vet selvsagt mye om det som venter.

– Jeg vurderer de som et veldig bra fotballag med mange gode spillere. Å velge en ellever er vanskelig og så har de veldig mange på benken som har andre kvaliteter og kan komme inn og snu alt opp ned. Det er jo det vi snakker om i Chelsea, «changing the game».

Chelsea-kollegene Millie Bright og Fran Kirby startet for England mot Østerrike. På benken satt lagkameratene Jess Carter og Bethany England. Reiten pleier fint lite kontakt med lagkameratene nå i sommer.

– Vi er selvsagt gode venner. Jeg har snakket litt med Millie, men ikke om fotball. Vi er ikke lagvenninner nå om dagen, humrer Guro Reiten.