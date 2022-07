Vålerenga med sterk borteseier etter drømmescoring av Layouni

(Sarpsborg 08 - Vålerenga 0–1) Amor Layouni (29) leverte en scoring som alle angrepsspillere drømmer om da Vålerenga vant deres andre kamp på rad.

Svensken dro innover i banen etter en pasning fra Henrik Bjørdal, og derfra handlet det kun om Layouni. Han driblet seg forbi hele fire Sarpsborg-spillere før han brukte venstresleggen og sendte ballen i nettmaskene bak keeper Simen Vidtun Nilsen da det var spilt en halvtime med fotball.

– Har dere sett?! For en scoring!, ropte Discovery-kommentator Jørgen Klem, som også satte spørsmålstegn ved keeperspillet til Sarpsborg-keeper Nilsen.

Skuddet til Layouni var midt på mål, men det var et hardt skudd fra Vålerengas nummer elleve.

JUBEL: Det er ikke så rart at Amor Layouni brølte av glede etter drømmescoringen i 1. omgang.

Layouni fulgte dermed opp scoringen mot Kristiansund forrige helg, og han har nå scoret i to kamper på rad. To er også tallet for Vålerengas antall seire på rad i ligaen, men den kom ikke smertefritt.

Først måtte Ivan Näsberg av med skade like etter scoringen før Leonard Zuta ble byttet av til pause som følge av en hodesmell. Dermed måtte to midtbanespillere i Fredrik Oldrup Jensen og Petter Strand vikariere i forsvarsrekka.

SKADET: Leonard Zuta (avbildet før kamp) var en av fire spillere i dagens kamp som måtte av med skade. Näsberg, Tobias Heintz og Mikkel Maigaard ble også hindret av skade.

Det var Layounis soloraid etter halvtimen som skulle bli kampens første store sjanse. Sarpsborg-forsvarerne kunne ikke gjøre noe med Layounis soloraid, og de slet også periodevis å holde følge med svensken i førsteomgangen.

Sarpsborg slet generelt både i forsvar og angrep, og det var ikke noe å si på at Vålerenga ledet til pause.

– Vi gjør ikke noen ting rett, sa Sarpsborg-trener Stefan Billborn til Discovery+ til pause.

Dag-Eilev Fagermo mente det var en av de beste Vålerenga-omgangene denne sesongen.

Sarpsborg fortsatte å være sløve etter hvilen. Serge-Junior Ngouali rotet bort ballen like foran eget mål, men Nilsen hindret Seedy Jatta fra å øke ledelsen.

Jatta fikk fornyet tillit til tross for at Henrik Udahl scoret to mål som innbytter mot Kristiansund, men ifølge Vålerenga var ikke Udahl klar for 90 minutter søndag.

FANS: Klanen var som vanlig på plass for å støtte Vålerenga i søndagens eliteseriekamp.

Det var en solid gjennomført kamp av Vålerenga som store deler av kampen hindret Sarpsborg i å skape de store målsjansene. Det var også en patent Magnus Sjøeng i mål, som fremdeles har til gode å slippe inn mål i Eliteserien etter 180 eliteserieminutter.

Vålerenga klatrer til en 12. plass på tabellen, mens Sarpsborg er på en 8. plass etter sesongens fjerde hjemmetap i ligaen.

