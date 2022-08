Jakob Ingebrigtsen tok sitt andre EM-gull på tre dager: – Kunne nok løpt fortere

MÜNCHEN (VG) Jakob Ingebrigtsen (21) innfridde forventningene og var fullstendig overlegen i 1500-meterfinalen. Dermed har han forsvart begge gullene han tok i Berlin for fire år siden.

Ingebrigtsen var først over målstreken med tiden 3.32,76. Det er ny mesterskapsrekord. Britiske Jake Heyward ble nummer to, med tiden 3.34,44. Spanske Mario Garcia tok bronse.

Etter gullet var i boks løp Ingebrigtsen rett bort til forloveden Elisabeth Asserson. Der var det både klem, kyss og store smil.

Nordmannen la seg bak i feltet i starten, men løp frem i tet i første sving. Råsterke Ingebrigtsen var i front hele løpet, og på sisterunden var ingen i nærheten av å følge nordmannen.

– Jeg følte jeg hadde god kontroll. Spanjolen var litt på (Garcia), så jeg var usikker på hvor mye han hadde igjen, så jeg måtte «safe» litt igjen underveis for å ha en god sisterunde. Jeg kunne nok løpt fortere, men jeg må vel si meg fornøyd, sier Ingebrigtsen til VG.

– Hvordan blir feiringen?

– Min feiring ... Jeg er glad i mat og slappe av. Så har jeg mye kjentfolk med Elisabeth, Henrik, kompiser og familie, svarer Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen har nå forsvart begge EM-gullene sine fra Berlin i 2018. Tirsdag var han suveren i 5000-meterfinalen. Nordmannen er den eneste utenom den britiske løpelegenden Mo Farah som har klart å forsvare et EM-gull på 5000 meter.

Gjert Ingebrigtsen, far til og tidligere trener for Jakob Ingebrigtsen, har følgende kommentar til sønnens EM-gull på 1500 meter i München:

– Som forventet, skriver han til VG i en SMS sendt fra Sandnes.

Fakta Ingebrigtsens medaljestatistikk OL (2021): Ett gull (1500 m)

VM (2022): Ett gull (5000 m), ett sølv (1500 m)

VM innendørs (2022): Ett sølv (1500 m)

EM: Fire gull (1500 og 5000 m i 2022, 1500 og 5000 m i 2018)

EM innendørs: Tre gull (1500 m og 3000 m i 2021, 3000 m i 2019), ett sølv (1500 m i 2019) Kilde: NTB. Les mer

Storebror Henrik Ingebrigtsen lot seg imponere av måten Jakob vant på.

– Det er helt sykt. Hvorfor skal han gjøre det så vanskelig for seg selv? Det er den vanskeligste måten å vinne på, men se på dem andre der nede. De ligger strødd, sier storebror Ingebrigtsen til NRK og ler.

Han tror Jakob fortsatt kan utvikle seg.

– Det er ingenting som tilsier at han har nådd toppen enda. Jeg vil hvert fall anta at han kan fortsette en utvikling, om det ikke går fortere og fortere, men hvert fall bli en mer og mer komplett løper de neste ti årene, sier Henrik Ingebrigtsen.

Se hvordan det gikk da VGs journalister testet «Ingebrigtsen-farten».

Agent og manager Daniel Wessfeldt mener dette er historiens mest suverene EM-gull på 1500 meter.

– Jeg ville også sagt at Jakob er verdens beste mellomdistanseløper. Det finnes ingen i verden som har det registeret som Jakob, fra 1500 til 10.000 meter, sier Wessfeldt til VG.

Han avkrefter at det blir noen gullfest.

– Det tror jeg ikke. Det blir for sent. Som han sa: «Det er tilbake til trening i morgen og et par løp igjen». Først etter Zürich blir det en liten fest, sier Wessfeldt.

Ingebrigtsen-familien står nå med gull på 1500 meter i fire av de fem siste europamesterskapene. Henrik Ingebrigtsen vant i Helsinki i 2012, mens Filip Ingebrigtsen gikk til topps i Amsterdam i 2016. Lillebror Jakob står med gull i 2018 og nå i 2022.

– Han har fantastiske ben, men han må også ha det i hodet. Han har fokuset til å lede hele veien, så øke og vinne. Det vitner om en veldig gjennomtenkt idrettsutøver. Jeg er veldig imponert, sier statsminister Jonas Gahr Støre til VG.

Ingebrigtsens overmann fra VM i Eugene, britiske Jake Wightman (28), deltok ikke på 1500-meteren i EM. Han valgte heller å fokusere på 800 meter.

– Jeg trenger ikke noe mer enn meg selv for å motivere meg. Jeg er veldig motivert. Det å tape er veldig kjedelig og veldig dumt, ikke bare for meg, men også hele teamet og de som heier på meg. Sånn skjer og da må man bare prøve igjen, sier Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen uttalte etter VM-sølvet i sommer at han ble slått av noen, altså Wightman, som er dårligere enn ham selv.