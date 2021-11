Øyner gullball til Haaland: – Hadde ikke blitt sjokkert

Norske eksperter mener Erling Braut Haaland (21) kan overraske og stikke av med fotballens gjeveste individuelle pris i kveld.

TREFFSIKKER: Erling Braut Haalands feiring etter nettkjenningen mot Wolfsburg har gått viralt de siste dagene. I kveld kan han få ennå mer å juble for.

– Jeg tror det er mulig at han havner helt i toppen. Jeg hadde faktisk ikke blitt sjokkert om han går hele veien. Scorer man ett mål i hver kamp i Bundesliga og blir toppscorer i Champions League, kan jeg egentlig ikke se hva han kunne gjort bedre, sier Viasport-kommentator Eivind Bisgaard Sundet til VG i forkant av kveldens kåring.

Jærbuen markerte et overraskende tidlig comeback på fotballbanen med scoring etter bare syv minutter mot Wolfsburg lørdag. Det var hans 50. ligascoring for Borussia Dortmund på like mange kamper.

Det er ny rekord.

I tillegg ble 21-åringen den yngste i historien til å nå 50 nettkjenninger i den tyske toppdivisjonen.

Etter en noe trøblete skadehøst, hvor han misset både september- og oktober-samlingene med landslaget, havner det likevel i skyggen av en enorm vårsesong.

Forrige sesong endte med toppscorertittel i Champions League og 27 scoringer på 28 kamper i Bundesliga. Han har allerede blitt kåret til årets angriper i verdens gjeveste klubbturnering.

Prestasjonene har nå resultert i en nominasjon til fotballens gjeveste individuelle pris.

– Det folk har sett av ham har vært utrolig bra. Han har levert i hver eneste kamp, også mot solide motstandere. Jeg kan tenke meg at mange av de som skal stemme setter ham høyt. Det som taler ham mest imot er nok skadene denne høst. De har vært ubeleilige, mener Bisgaard Sundet.

I tillegg til Lionel Messi, peker mange på Haalands spissrival, Bayern Münchens Robert Lewandowski, som en av de store favorittene. Kommentatoren, som kommenterer Bundesliga hver uke, mener Haaland er en vel så verdig kandidat som den polske spissen.

Likevel tror han en viss argentiner trekker det lengste strået.

– Jeg tror på Messi, mye på grunn av suksessen med landslaget i sommer. Lewandowski leverte ikke for Polen under EM. Og om vi sammenligner Lewandowski og Haaland, synes jeg totalpakken til Haaland bedre - selv om Lewandowski nok er en råere målscorer, sier han, før han raskt legger til:

– Lewandowski slo nylig den umulige scoringsrekorden til Gerd Müller i Bundesliga, men jeg blir fascinert av det Haaland evner å levere. Det er helt naturlig at han skal kjempe i toppen etter de to siste sesongene, slår sørlendingen fast.

Bayern München-spiss Robert Lewandowski er av mange sett på som den store favoritten.

Haaland er den tredje nordmannen som blir nominert til herrenes Ballon d'Or. Rune Bratseth kom med i 1992 og 1993. Bent Skammelsrud har også vært nominert. Det skjedde i 1997. I likhet med Bisgaard Sundet mener Bratseth at Haaland er en vinnerkandidat, men tror prisen går til en annen.

– Det er ikke rart at navnet hans blir diskutert, også med tanke på øverste plass. Det i seg selv er fantastisk. Det har vært et formidabelt år for Haaland, men jeg tror nok det blir Lewandowski som får den, sier Bratseth til VG.

– Samtidig står ikke Haaland tilbake for noen. Det har vært Messi- og Ronaldo-dominans i så mange år, men de har ikke levert noe som tilsier at den dominansen skal fortsette, fortsetter han.

Bisgaard Sundet mener man ikke må undervurdere statusen den unge jærbuen har opparbeidet seg ute på kontinentet.

– Han er den største stjernen i Tyskland, har en aura rundt seg og en tiltrekningskraft som er nesten uten sidestykke. Vi ser også hvilken oppmerksomhet han får i land som Spania, hvor han ryktes til både Real Madrid og Barcelona hele veien, sier kommentatoren, som mener skader i fremtiden er det eneste som kan sette en stopper for at spissen kommer til å vinne Ballon d’Or.

Det er et synspunkt Bratseth deler.

– Stabiliteten og de gjentatte prestasjonene er der allerede.

Men når Gullballen skal deles ut i Paris i kveld, møter han mildt sagt tøff konkurranse. I tillegg til Haaland, er det 29 andre verdensstjerner som kjemper om prisen som har blitt delt ut hvert år siden 1956 - med unntak av i fjor.

Lionel Messi vant i 2019. Her kan du se den komplette oversikten over de nominerte:

Fakta De nominerte til Ballon d’Or 2021: Cristiano Ronaldo, Portugal (Juventus/Manchester United) Lionel Messi, Argentina (Barcelona/Paris Saint-Germain) Kylian Mbappé, Frankrike (Paris Saint-Germain) Robert Lewandowski, Polen (Bayern München) Jorginho, Italia (Chelsea) Mohamed Salah, Egypt (Liverpool) Harry Kane, England (Tottenham) Ngolo Kanté, Frankrike (Chelsea) Gerard Moreno, Spania (Villarreal) Phil Foden, England (Manchester City) Luis Suárez, Uruguay (Atlético Madrid) César Azpilicueta, Spania (Chelsea) Romelu Lukaku, Belgia (Inter/Chelsea) Kevin De Bruyne, Belgia (Manchester City) Neymar, Brasil (Paris Saint-Germain) Rúben Dias, Portugal (Manchester City) Lautaro Martínez, Argentina (Inter) Simon Kjær, Danmark (Milan) Bruno Fernandes, Portugal (Manchester United) Pedri, Spania (Barcelona) Luka Modric, Kroatia (Real Madrid) Giorgio Chiellini, Italia (Juventus) Gianluigi Donnarumma, Italia (Milan/Paris Saint-Germain) Karim Benzema, Frankrike (Real Madrid) Raheem Sterling, England (Manchester City) Nicolò Barella, Italia (Inter) Riyad Mahrez, Algerie (Manchester City) Leonardo Bonucci, Italia (Juventus) Mason Mount, England (Chelsea) Les mer

Skulle Haaland stikke av med den gjeve prisen, vil han ikke bli den første med norsk pass som gjør det. Ada Hegerberg ble historisk da hun ble første kvinne til å motta prisen tilbake i 2018.

