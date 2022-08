Brann til topps i grunnspillet – Stabæk sikret topp fire med et nødskrik

(Brann – LSK Kvinner 3–3) Brann trøblet mot LSK Kvinner, men gikk til topps i grunnspillet. I sluttspillet starter bergenserne med et overtak på konkurrentene.

KLARE FOR SLUTTSPILL: Brann var grunnspillets beste lag og starter med seks poeng i topp fire-sluttspillet.

– Vi ender på toppen av tabellen og det er det viktigste, sier Brann-trener Ollie Harder til NRK.

Den 18. serierunden av Toppserien markerte slutten på grunnspillet før ligaen splittes i to: «Toppserien topp fire» og «Toppserien».

Brann gikk til topps i grunnspillet og får med seg Rosenborg, Vålerenga og Stabæk inn i et sluttspill for ligaens fire beste lag. Her skal det kåres en seriemester for Toppserien 2022.

I sluttspillet starter Brann med seks poeng, mens Rosenborg, Vålerenga og Stabæk har henholdvis fire, to og null poeng hver.

I grunnspillets siste kamp trøblet imidlertid Brann mot LSK Kvinner, et lag som var forventet å havne blant topp fire før sesongstart, men som har skuffet så langt i sesongen.

Først prikket LSK Kvinners Signe Holt Andersen ballen i hjørnet fra 20 meters hold ti minutter ut i andre omgang. Fem minutter senere doblet Emilie Marie Woldvik ledelsen fra 11-metersmerket. Muligheten kom etter at Guro Bergsvand hadde felt målscorer Holt Andersen i 16-meteren og en liten periode levde topp fire-håpet også for romerikingene.

Tuva Hansen reduserte for Brann da hun plukket nedfallsfrukten i feltet og enkelt plasserte ballen i mål. Brann hadde våknet etter en svak periode og 12 minutter før slutt fikk de også straffespark.

LSK rotet det til for seg selv bakover i banen og det endte med at keeper Thiril Erichsen måtte sette inn en takling som siste forsvarer. På TV-bildene så det ut som taklingen var god og på ball, men dommeren vurderte det annerledes og pekte på straffemerket. Utligning til 2–2 ved Marit Bratberg Lund.

– Jeg husker ikke hva som skjer før, men jeg er 100 prosent sikker på at jeg skyter den ballen hardt ut, sier Erichsen etter kampen.

På overtid fullførte Maria Dybwad Brochmann snuoperasjonne til 3–2, men lykken var kortvarig. Like etter, på overtid av overtiden, sørget Irene Dirdal for poengdeling til 3–3 da hun banket ballen i mål på hel volley.

Stabæk trengte seier mot Arna-Bjørnar for å havne blant topp fire, men havnet under fra start. Scoringer fra Maiken Bjørndalen og Melissa Bjånesøy snudde imidlertid kampen for Stabæk og sikret en plass blant de beste.

I den andre halvdelen av sluttspillet møtes 5.–10. plass i Toppserien og 1. og 2. plass i 1. divisjon. Fra 1. divisjon kommer TIL 2020 og Åsane inn i sluttspillet.

Toppseriens nye seriestruktur er svært omstridt og har fått en lunken mottakelse. Tidligere denne måneden gikk flere av supporterklubbene i Toppserien hardt ut mot seriens sluttspillsmodell. De vil ikke anerkjenne vinneren av sluttspillet som seriemester, og vil i stedet regne vinneren av grunnspillet som den ekte mesteren.

I deres øyne er altså Brann allerede vinner av Toppserien 2022, og etter kampen delte de ut egne pokaler til spillerne.

– Jeg synes det er fint at de sier det de mener og viser engasjement. Det er på sin plass, sier Tuva Hansen til NRK.

Supporterne har varslet at de ikke vil arrangere noe under kampene i sluttspillet.

– Det er kjipt, men vi håper de kommer på kamp selv om de ikke skal arrangere noe, avslutter Hansen.

