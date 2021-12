Tøff VM-debutant i kvartfinalen: – Jeg vil heller gi juling

BARCELONA (VG) Maren Aardahl er klar for å gå rett i knalltøffe dueller med de russiske stjernene i VM-kvartfinalen. Norges nye defensive terrier elsker kampen kvinne mot kvinne.

VISER MUSKLER: Maren Aardahl har gjort en sterk VM-debut.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Jeg vil heller gi juling enn å score mål, sier Aardahl til VG.

Norges forsvarsspiller avslørte innstillingen sin for TV 3 foran kampen mot Nederland. 27-åringen fra Trondheim har gått rett inn i førsteoppstillingen i forsvar som erstatter for Marit Malm Frafjord (35) med opprinnelse i samme by.

– Det er derfor hun er med, men Maren kan også score mål, minner Thorir Hergeirsson om.

– Hun har en «attityde» som smitter. Vi trenger den sårt i gjengen vår. Vi savnet det særlig i OL, mener landslagssjefen.

Norge har forflyttet seg nordover langs middelhavskysten fra Castellón ved Valencia til nytt hotell i Barcelona. Kvartfinalen spilles i finalearenaen Palau d’Esports i Granollers.

Den tøffe trønderske VM-debutanten er forberedt på å gi mer juling i kvartfinalen mot «det russiske håndballforbundet» onsdag kveld.

– Jeg har alltid likt å stå i forsvar. Jeg har alltid vært en arbeidsmaur. Jeg liker å bruke muskler, sier hun.

Aardahl har vært med i angrep også. Strekspilleren scoret senest mot Nederland mandag og har satt inn 11 mål. Men hennes fokus er på den defensive jobben i det norske midtforsvaret.

– Det er litt kjedelig og typisk at folk fokuserer på hvem som scorer målene. Jeg setter heller pris på de spillerne som hindrer mål, sier den 183 cm høye forsvarsspesialisten som til daglig befinner seg i danske Odense.

Hun minner om en gammel sannhet.

– De lagene som er best bakover vinner mesterskap.

Maren Aardahl kjenner at det nærmer seg noe stort. Norge er bare tre kamper unna et eventuelt VM-gull. Hun kjenner på nervøsiteten.

LIKER DET TØFT: Maren Aardahl mot Nederlands Merel Freriks mandag.

– Det gjør jeg. Det er jeg ærlig på. Det er bare sunt. Det er helt naturlig at slike tanker kommer, sier hun. Men har ikke benyttet seg av psykologene Tom Henning Øvrebø og Britt Tajet-Foxell i VM.

– Men jeg tenker at det kan være lurt å ta en prat med dem etter hvert her, sier hun.

– Jeg kjenner et press. Men som regel kommer det fra meg selv.

Til tross for Aardahls jevnt gode VM har Norge hatt en del trøbbel defensivt. 30 baklengs mot Sverige og 34 innslupne mot Nederland er mye for et lag som aldri slapp inn mer enn 27 (mot russerne) i Tokyo-OL.

Norge har slitt når motstanderne har kjørt inn en ekstra angrepsspillere og kjørt syv mot seks norske forsvarsspillere.

– Vi var ikke forberedt på det mot Sverige. Det gjorde det vanskelig. Vi ble tatt litt på sengen.

Tirsdag fungerte heller ikke det norske forsvaret perfekt da Nederland tok ut keeper Tess Wester og utfordret Norge. Men norske kontringer på baklengsmål presset nederlenderne.

– Vi klarte å score i åpent mål. Men dette må vi fortsette å jobbe med i forsvaret vårt. Men Russland har egentlig bare en strekspiller med seg. For å spille bra syv mot seks så må man to gode på strek, mener hun.

Norges møter Det russiske håndballforbundet i kvartfinalen kl. 17.30 onsdag. Kampen sendes av TV3 og Viaplay.