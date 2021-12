Tiger Woods tilbake på golfbanen med annenplass: – Glad og takknemlig

Ti måneder etter at han var i en alvorlig bilkrasj, viste Tiger Woods (45) sammen med sønnen Charlie (12) at han fremdeles holder et høyt nivå på golfbanen.

FAR OG SØNN: Charlie og Tiger Woods i aksjon under PNC Championship.

Med en runde på 57 slag, 15 slag under par, var far og sønn Woods best under den andre runden i PNC Championship.

Det er en turnering hvor noen av verdens fremste golfspillere deltar med en partner, som oftest sønnen. Tiger Woods har både i år og i fjor spilt med sønnen Charlie, som nå er tolv år. De to imponerte virkelig under søndagens runde. Etter den første runden lå de på femteplass, men søndagens finalerunde sørget for å sende dem opp til en annenplass.

– Det er et under at han i det hele tatt er på golfbanen igjen, så hardt skadet som det høyrebeinet var, sier kommentator Henrik Bjørnstad på sendingen fra GolfTV og Discovery+.

Kun John Daly og sønnen John Daly II hadde en like bra runde som Woods-duoen søndag, og Daly-familien vant turneringen to slag foran Woods-familien i turneringen som spilles i et scramble-format.

Under søndagens runde hadde far og sønn Woods elleve birdier på rad fra hull 7 til 17, før de avsluttet med par på hull 18.

– Vi hadde det kjempegøy i hele dag, sier Tiger Woods i et intervju vist på Discovery+ og GolfTV etter runden.

Woods skryter av sønnen, og kaller ham for en «utrolig spiller» og en «utrolig partner».

– Jeg er bare glad og takknemlig for at jeg får gjøre dette. Jeg har fremdeles mitt eget bein, selv om det var litt tvil om det en stund. Det fungerer. Jeg er bare veldig sliten. Dette er kanskje min femte golfrunde i år. Jeg er litt utslitt, så det var fint å ha en golfbil, sier Woods.

FORNØYDE: Far og sønn etter runden.

Tiger Woods skadet seg stygt i en alvorlig bilkrasj i februar. Siden har ikke golfikonet deltatt i noen golfturneringer, og for tre uker siden fortalte Woods at han ikke vil komme tilbake som golfproff på heltid på grunn av skadene, men at han vil kunne spille noen utvalgte turneringer i løpet av året.

45-åringen fortalte at han var nær ved å måtte forlate sykehuset med ett bein på grunn av skadene fra krasjen, men var til stede under Hero World Challenge-turneringen på Bahamas i november og ble hyppig fotografert mens hans testet golfformen på drivingrangen. Hero World Challenge-turneringen arrangeres av Woods selv og ble i år vunnet av Viktor Hovland.

